STF gasta R$ 384 por gravata a ser dada de presente pelos ministros

O Supremo Tribunal Federal (STF) desembolsou R$ 38,4 mil na aquisição de cem gravatas personalizadas com a logo do Poder para serem dadas de presente pelos ministros a outras autoridades durantes eventos de representação institucional.

O contrato foi fechado com a empresa Aragem Rio Comércio e Design de Estamparia LTDA ao custo de R$ 384 por gravata. O STF ainda deve assinar um novo contrato para adquirir lenços, que serão dados de presente a mulheres.

A título de comparação, uma gravata Calvin Klein, no site oficial da marca, pode ser encontrada por preços a partir de R$ 190,00. A gravata de seda maquinetada da marca Dudalina é vendida no site oficial da marca por R$ 359,90. Já no site da Hugo Boss é possível encontrar gravatas a partir de R$ 460,00.

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, anunciou o gasto com os itens de vestimenta durante a sessão plenária do dia 6 de fevereiro. Na ocasião, todos os ministros e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, utilizavam a gravata e o lenço, no caso da ministra Cármen Lúcia, na cor azul com a logo da Corte.

Barroso brincou que a aquisição das gravatas e dos lenços marcava a criação do departamento “STF Fashion”: “A razão real para isso é que nós recebemos muitas visitas ou visitamos lugares onde as pessoas nos dão presentes e portanto foi uma forma que nos encontramos gentil de retribuir com uma gravata que tem o símbolo do Supremo Tribunal Federal. Modéstia parte, ficou muito bonitinha”, afirmou Barroso.

*Com informações do Estadão