Dengue: mutirão e nebulização veicular chegam no Parque das Nações 

Agentes de saúde percorrerão áreas atendidas pelo Consultório Municipal “Daniele Cristine Lamana”

A Prefeitura de Votuporanga segue intensificando as ações de combate à Dengue em todo o município. Neste sábado (24.mai), das 7h às 13h, equipes de agentes de saúde da Vigilância Ambiental, vinculada à Secretaria da Saúde, realizarão um mutirão nas áreas de abrangência do Consultório Municipal “Daniele Cristine Lamana”, localizado no bairro Parque das Nações.

A iniciativa integra um conjunto de medidas que vêm sendo executadas continuamente, diante de um cenário ainda preocupante. O objetivo da iniciativa é reforçar as ações já adotadas para eliminar o mosquito transmissor das arboviroses, como Dengue, Zika e Chikungunya. A Vigilância Ambiental destaca a importância da colaboração da população, orientando que os moradores recebam os agentes de saúde em suas residências, reforçando que todos estarão devidamente identificados com crachá e uniforme.

No domingo (25), equipes também estarão realizando nebulização costal casa a casa, das 7h às 12h, em regiões com maior adensamento de casos da doença.

Nebulização veicular

Como parte das ações de combate ao mosquito, a Vigilância Ambiental realizará também a nebulização veicular no bairro Parque das Nações. A aplicação ocorrerá das 18h às 22h, nos dias 26 (segunda-feira), 27 (terça-feira) e 28 (quarta-feira).

Antes da aplicação, um carro de som circulará pelas ruas da região com orientações à população. Entre elas, a recomendação para manter portas e janelas abertas, garantindo a eficácia da névoa (fumaça) no interior dos imóveis. Os moradores também devem proteger alimentos, frutas, comedouros e bebedouros de animais, além de cobrir gaiolas de pássaros.

Medidas de prevenção

A Vigilância Ambiental reforça ainda a importância da adoção de medidas preventivas simples, mas eficazes, como: