Santos conclui operação para contratar Rollheiser e aguarda argentino nesta semana

Aos 24 anos, ponta do Benfica será jogador do Peixe de forma definitiva.

O Santos concluiu a operação pela compra do argentino Benjamín Rollheiser, do Benfica, de Portugal, e aguarda o jogador no Brasil ainda nesta semana. O Peixe tem pressa para que o jogador faça todos os trâmites e esteja o quanto antes à disposição do técnico Pedro Caixinha.

Rollheiser escolheu jogar pelo Peixe, cuja proposta foi superior à do Botafogo, com quem disputou até o “último minuto” o jogador. O Santos vai pagar 11 milhões de euros (R$ 65 milhões) por 85% dos direitos econômicos do jogador de 24 anos.

Foram três propostas diferentes até que o Santos vencesse a concorrência do clube carioca, cuja oferta foi de 10 milhões de euros por 90% dos direitos econômicos de Rollheiser.

Primeiro, o Peixe tentou o jogador por empréstimo, no início da janela de transferências. Depois de ouvir a negativa do Benfica, sinalizando que só venderia o atacante, o Santos manteve o interesse e tentou a contratação comprando apenas 50% dos direitos.

Com a entrada do Botafogo na disputa, o Alvinegro precisou aumentar a oferta para convencer não só o próprio Benjamín, mas, principalmente, o clube português a ceder na venda de seu jogador.

O Santos tem 23 atletas inscritos na lista A do Paulistão, mas a data limite para completá-la é nesta terça-feira. Com isso, o argentino poderá participar apenas do mata-mata, caso o clube se classifique.

*Com informações do ge