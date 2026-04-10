Colégio Jesus, Maria e José projeta expansão com ensino fundamental 

Inaugurada em abril de 2025, instituição atende atualmente a educação infantil e realiza neste sábado (11) o ‘Café com Fé’ para mobilizar apoiadores e viabilizar nova etapa de crescimento.

@caroline_leidiane

Com pouco mais de um ano de funcionamento em Votuporanga, o Colégio Jesus, Maria e José avança no processo de consolidação e já projeta a ampliação de estrutura e oferta de ensino. Fundada oficialmente em 1º de abril de 2025, com autorização da Secretaria Municipal de Educação publicada em Diário Oficial, a instituição integra o segmento de escolas confessionais católicas alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), articulando formação acadêmica e valores cristãos.

Atualmente, o colégio atende exclusivamente a educação infantil, contemplando crianças de dois anos a cinco anos e 11 meses, com salas de Pré I e II nos períodos da manhã e tarde.

A unidade registra cerca de 34 alunos matriculados, número que, segundo a direção, tem apresentado crescimento gradual desde a inauguração — um indicativo de demanda que impulsiona os próximos passos da instituição.

Esse novo momento será apresentado à comunidade no evento “Café com Fé”, marcado para este sábado (11), às 9h, no plenário da Paróquia Senhor Bom Jesus das Paineiras. A iniciativa busca ampliar a rede de apoio e viabilizar a expansão física necessária para os planos futuros da escola.

Evento marca estratégia de expansão

Inserido em um contexto de crescimento institucional, o encontro foi concebido como um ponto de articulação entre escola e comunidade. A proposta envolve não apenas a apresentação do projeto pedagógico, mas também a mobilização de parceiros para sustentar a próxima etapa de desenvolvimento.

Ao situar o evento nesse cenário, a direção destaca sua função estruturante no planejamento da escola.

“O ‘Café’ será a porta de entrada de novos apoiadores e investidores deste novo ciclo que se inicia. Trazendo novos olhares, ampliamos também a participação de toda comunidade dentro do ambiente escolar”, afirmam a diretora Selma Daniela Bonfim Silva e a vice-diretora Rachel Bernardo da Fonseca Oliveira, ambas com 24 anos de atuação na rede municipal.

A iniciativa se dirige a um público amplo, incluindo não apenas famílias interessadas em matrículas, mas também pessoas dispostas a contribuir com a construção e fortalecimento do projeto educacional católico.

Educação infantil e projeto de continuidade

A atuação concentrada atualmente na educação infantil é compreendida pela instituição como a base de um percurso formativo mais amplo. Nesse sentido, o colégio já estrutura, para este ano, a implantação do ensino fundamental I com o objetivo de garantir continuidade pedagógica aos alunos que concluem a etapa pré-escolar.

A expansão, no entanto, envolve exigências regulatórias mais complexas. Diferentemente da educação infantil, vinculada ao sistema municipal, o ensino fundamental passa a obedecer normativas de âmbito estadual, o que implica adequações estruturais específicas.

Nesse contexto, a escola prevê a construção de um novo prédio com, no mínimo, cinco salas de aula — exigência legal correspondente à organização do ensino fundamental I, que abrange do 1º ao 5º ano.

A implantação inicial deve contemplar apenas o 1º ano, com possível expansão progressiva nos anos seguintes.

O planejamento busca absorver, já em 2026, as crianças que atualmente estão no último nível da educação infantil, evitando a ruptura no percurso educacional e fortalecendo o vínculo com as famílias.

Formação integral e concepção de espaço

Desde sua origem, o Colégio Jesus, Maria e José foi idealizado por pais e educadores católicos que buscavam uma educação orientada pela fé e pela razão. Trata-se de uma instituição sem fins lucrativos, criada a partir da união de fiéis da Paróquia Senhor Bom Jesus, no bairro Paineiras, com apoio do padre Márcio Tadeu.

Esse movimento resultou na constituição da associação mantenedora da escola, consolidando um projeto voltado não apenas à educação formal, mas também à formação moral e espiritual dos alunos.

Esse princípio se traduz na proposta de formação integral, que articula dimensões intelectual, humana e espiritual no cotidiano escolar.

Ao explicar como essa diretriz se materializa na prática pedagógica, a direção ressalta a centralidade das virtudes no processo educativo.

“Somos um ambiente de desenvolvimento humano, intelectual e espiritual, onde cada criança é reconhecida em sua singularidade e conduzida a florescer com sentido, valores e direção. Toda prática pedagógica já vem embasada nas virtudes, pois nosso olhar, nossas atitudes e a maneira como lidamos com as crianças no dia a dia são modelos a serem seguidos por elas”, explicam.

A expansão física acompanha essa concepção. O novo projeto arquitetônico, desenvolvido pela arquiteta Camila Fernanda Castrequini, prevê uma estrutura funcional que dialogue com as necessidades educacionais e a vivência espiritual, promovendo acolhimento e bem-estar.

Ao articular crescimento estrutural, continuidade pedagógica e engajamento comunitário, o colégio busca consolidar sua presença no município.

O “Café com Fé”, nesse contexto, opera como um gesto público de convocação: um convite para que a comunidade participe ativamente da construção desse projeto educacional em expansão.

Educação católica

A educação em escolas católicas se estrutura a partir de uma concepção formativa que articula conhecimento acadêmico e desenvolvimento humano, ancorada na tradição educativa da Igreja Católica e em diretrizes como as da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e da Congregação para a Educação Católica, no Vaticano.

Nesse modelo, o ensino não se restringe à transmissão de conteúdos, mas busca promover a formação integral do estudante, contemplando dimensões intelectual, ética, social e espiritual.

Na prática, isso se traduz em um currículo alinhado às normas educacionais brasileiras — como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) —, aliado a uma proposta que incorpora valores como solidariedade, responsabilidade, respeito e senso de comunidade.

A vivência desses princípios ocorre tanto em atividades pedagógicas quanto nas relações cotidianas, com incentivo ao pensamento crítico, à autonomia e ao compromisso com o bem comum.

Outro eixo estruturante é o diálogo entre fé e razão, entendido como complementaridade e não oposição. Assim, o ambiente escolar é concebido como espaço de acolhimento, reflexão e construção de sentido, no qual o aluno é reconhecido em sua singularidade e estimulado a desenvolver suas potencialidades de forma ética e consciente.

Café com Fé