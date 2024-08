Calendário do comércio é tema de assembleia na ACV 

Reunião é aberta para comerciantes opinarem sobre abertura das lojas em períodos especiais.

A elaboração do calendário de abertura do comércio entre dezembro de 2024 e novembro de 2025 tem início com a Assembleia Geral Extraordinária que a Associação Comercial de Votuporanga realiza nesta quarta-feira (28.ago) no auditório. Associados podem participar e têm direito a sugestões e ao voto.

A primeira chamada será às 8h30, sob coordenação da presidente Natália De Haro e diretoria.

Conforme as discussões apresentadas, será elaborada a proposta que prevê antecipar as definições sobre abertura de lojas em períodos especiais. Serão avaliadas as sugestões para atendimento em período estendido nas semanas que antecedem o Natal, assim como em feriados prolongados e alguns sábados.

A ideia é atender à reivindicação dos comerciantes que precisam de uma prévia definição das datas para planejar o ano de suas empresas. “O calendário norteia estoque de mercadorias, necessidade de contratações, definição de férias, ações de comunicação, entre outros”, explica Natália.

O público presente na Assembleia poderá compartilhar suas sugestões e votar.

Mais informações pelo (17) 98132-0022 ou (17) 3426-4044.

