Homem em fuga que matou administrador em colisão em Andradina serrou grade para escapar da cadeia 

Leonardo Ardenghi da Costa estava com mandado de prisão em aberto, por ter fugido da cadeia, onde cumpria pena por lesão corporal e roubo. Eduardo dos Santos Toti, de 57 anos, tinha ido buscar um lanche para a esposa quando o carro em que estava foi atingido.

O homem que estava fugindo da polícia antes de bater contra o carro e matar o motorista, no dia 3 de abril, em Andradina/SP, é um dos presos que serrou a grade da janela de um dos alojamentos para escapar do presídio de Mirandópolis/SP em 2024.

A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) informou que Leonardo Ardenghi da Costa estava com mandado de prisão em aberto, por ter fugido da cadeia, onde cumpria pena por lesão corporal e roubo. Depois da batida, ele foi preso em flagrante e levado ao presídio de Lavínia/SP.

Na ocasião, Leonardo recebeu ordem de parada da polícia próximo a um pedágio na Rodovia Marechal Rondon (SP-300). Quando estacionou, fez o bafômetro, que constatou embriaguez.

A polícia pediu que ele descesse do carro, mas o homem desobedeceu, o que deu início à perseguição. O homem percorreu cerca de 20 quilômetros, antes de bater contra outro carro em um cruzamento de uma rua de Andradina. No carro que Leonardo dirigia, os policiais apreenderam uma espingarda.

Com o impacto, o motorista do veículo atingido, Eduardo dos Santos Toti, de 57 anos, morreu no local. O administrador de empresas tinha ido buscar lanche para a esposa quando ocorreu a batida. Ele deixa três filhos.

O homem foi preso em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor e levado à delegacia da cidade.

*Com informações do g1