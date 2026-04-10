Pablo Maia sofre duas fraturas em treino e desfalca São Paulo 

Volante teve lesões após choque em treino desta quinta-feira e passará por cirurgia.

Pablo Maia, volante do São Paulo, sofreu fraturas no nariz e na face durante o treinamento desta quinta-feira, no CT da Barra Funda. As lesões ocorreram após um choque acidental em atividade comandada por Roger Machado.

O jogador foi retirado do treino. Pablo Maia passou por exames de imagem, que constataram a gravidade da lesão. Ele será submetido a cirurgia ainda nesta sexta-feira, no Hospital Albert Einstein.

Ainda não há previsão de retorno aos treinos e aos jogos. Em casos como esse, a medicina esportiva costuma recorrer ao uso de máscaras de proteção, o que pode abreviar a volta aos gramados. O tempo de recuperação varia de acordo com a gravidade da lesão: pode ser de cerca de uma semana, em quadros mais leves, até seis semanas quando há comprometimento de estruturas como o maxilar.

A lesão ocorre em meio a um processo de retomada do jogador de 24 anos. Após perder espaço, ele entrou no decorrer das últimas três partidas do São Paulo, em uma delas, como titular, contra o Internacional. Pablo Maia tem 15 jogos na temporada.

O volante será desfalque para Roger Machado no confronto com o Vitória, neste sábado, às 16h30, no Barradão, pela 11ª rodada do Brasileirão.

*Com informações do ge