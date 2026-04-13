Ciclista morre após ser atropelada em Votuporanga 

Silmara de Souza Meireles, de 53 anos, foi atingida no cruzamento das ruas Itacolomi e Benjamin Constant, na tarde da última sexta-feira (10). Caso é investigado.

Uma ciclista de 53 anos morreu após ser atropelada no cruzamento das ruas Itacolomi e Benjamin Constant, na região central de Votuporanga/SP, no final da tarde da última sexta-feira (10.abr).

De acordo com o apurado, Silmara de Souza Meireles foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada para o pronto-socorro da Santa Casa de Votuporanga. Contudo, ela não resistiu aos ferimentos e faleceu.

As circunstâncias do atropelamento ainda serão investigadas pela Polícia Civil de Votuporanga.

Silmara de Souza Meireles deixou o esposo e filhos, além de demais familiares e vasto círculo de amizade.

Seu sepultamento ocorreu no sábado (11), às 16h, no Jardim das Flores Cemitério & Crematório.