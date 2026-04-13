Bebê de 1 ano volta da creche com hematomas e fratura no nariz em Valentim Gentil

Mãe registrou boletim de ocorrência na última sexta-feira (10), após atendimento médico apontar fratura. Cuidadora responsável pela sala diz que criança tropeçou em tatame e caiu.

Uma mãe procurou a Polícia Civil na última sexta-feira (10.abr) para fazer uma denúncia após a bebê, de apenas um ano, voltar para casa com hematomas pelo corpo e com o nariz trincado depois de passar o dia na creche em Valentim Gentil/SP.

Em nota, a Prefeitura da cidade informou que se solidariza com a família e que o caso está sendo apurado para que as medidas sejam tomadas.

Em entrevista ao g1, a mãe, que não vai ser identificada para preservar a identidade da bebê, disse que a filha está matriculada na creche desde o início do ano. Na tarde de quinta-feira (9), o pai recebeu uma ligação da unidade informando que a menina caiu e machucou o nariz.

Quando foi buscar a criança, por volta das 15h, a bebê foi encontrada na creche com o nariz avermelhado e inchado, além de marcas pelo corpo. A criança foi levada a uma unidade de saúde em Votuporanga/SP, onde passou por exame de raio-X que constatou a fratura.

No dia seguinte, a família voltou à creche para pedir explicações. De acordo com a mãe, a direção informou que não estava presente no momento do ocorrido. A cuidadora responsável pela sala informou à mãe que a menina tropeçou no tatame e bateu o rosto contra a parede.

Ainda segundo o relato, a cuidadora afirmou que não houve sangramento e que o tombo aparentava ser leve. A versão, no entanto, é contestada pela família. O que gerou ainda mais preocupação foi a ausência de câmeras de monitoramento na instituição de ensino.

A prefeitura também informou que iniciou a implantação de câmeras na unidade, com cobertura em todas as salas. Um boletim de ocorrência foi registrado, e a bebê passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).

*Com informações do g1