Incêndio destrói paiol na zona rural de Votuporanga 

A ocorrência registrada em um sítio, próximo à comunidade Nova Vida, possui indício de incêndio criminoso e será investigada.

Um incêndio devastou um paiol e parte de um chiqueiro em uma propriedade rural localizada próximo à comunidade Nova Vida, em Votuporanga/SP, na manhã desta terça-feira (16.set).

Segundo informações apuradas pelo Diário, o local era utilizado anteriormente para criação de porcos e estava esvaziado, uma vez que os animais haviam sido vendidos recentemente. As chamas se espalharam rapidamente e consumiram toda a estrutura do paiol, incluindo madeira e milho que estava armazenado no local.

Na propriedade, próximo ao paiol existe uma residência, na qual o morador não estava no momento do incêndio, uma vez que estava na cidade em tratamento médico. O imóvel não foi atingido.

A ocorrência, que mobilizou populares, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil de Votuporanga, registrou também indícios de incêndio criminoso, que será devidamente investigado. Não houve o registro de feridos.