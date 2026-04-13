Cidades Empreendedoras do Noroeste Paulista são homenageadas em 1° Encontro de Prefeitos no Sebrae-SP

Evento reuniu representantes dos municípios da região em Votuporanga e destacou ações de fortalecimento do ambiente de negócios.

Prefeituras do Noroeste Paulista foram reconhecidas nesta segunda-feira (13.abr) pela participação no Programa Cidade Empreendedora em 2025, iniciativa do Sebrae-SP voltada ao fortalecimento do ambiente de negócios e à implementação de políticas públicas de incentivo ao empreendedorismo nos municípios.

O reconhecimento foi concedido aos municípios de Votuporanga, Américo de Campos, Cardoso, Cosmorama, Pontes Gestal, Riolândia, Valentim Gentil, Estrela d’Oeste, Fernandópolis, Macedônia, Ouroeste, Pedranópolis, Meridiano, Mira Estrela, Dirce Reis, Dolcinópolis, Jales, Mesópolis, Populina, Pontalinda, Turmalina, Vitória Brasil, Palmeira d’Oeste, Santa Fé do Sul, São Francisco, Urânia, Auriflama, Gastão Vidigal, Nhandeara, Magda, General Salgado, Guzolândia, Macaubal, Magda, Nova Castilho e Nova Luzitânia.

A premiação ocorreu durante o 1º Encontro de Prefeitos do Programa Cidade Empreendedora do Noroeste Paulista, realizado no Escritório Regional da instituição em Votuporanga, com a participação de representantes dos municípios atendidos pela regional.

O evento contou com a presença do diretor-superintendente do Sebrae-SP, Nelson Hervey Costa, que ressaltou a importância do engajamento das administrações municipais na construção de políticas públicas voltadas ao empreendedorismo.

“O impacto do pequeno empreendedor na economia é gigantesco. As pequenas empresas são responsáveis por mais da metade dos empregos gerados no Brasil. Quando as prefeituras fortalecem o ambiente de negócios local, elas ampliam oportunidades, geram renda e promovem desenvolvimento para toda a população”, afirmou.

Durante o encontro, foram apresentadas estratégias para 2026 voltadas ao fortalecimento das economias locais, como a ampliação das compras públicas junto a fornecedores regionais, a simplificação de processos para abertura de empresas, a modernização de legislações municipais e a incorporação de soluções inovadoras na gestão pública.

A programação também destacou ações de inclusão socioprodutiva e de educação empreendedora nas redes municipais de ensino, consideradas ferramentas importantes para preparar jovens e ampliar oportunidades para públicos em situação de vulnerabilidade social.

O encontro institucional foi realizado às 15h, na sede do Escritório Regional do Sebrae-SP em Votuporanga, localizada na Avenida Wilson de Souza Foz, no bairro San Remo, com convite direcionado aos prefeitos e possibilidade de participação de um representante adicional por município.

De acordo com Leliane Petrocelli, analista de negócios do Sebrae-SP e gestora regional de políticas públicas, a iniciativa integra a estratégia de aproximação institucional entre a entidade e as administrações municipais: “O objetivo é fortalecer parcerias e ampliar ações voltadas ao desenvolvimento econômico local, com foco no apoio às micro e pequenas empresas e na melhoria do ambiente de negócios”, destacou.

A gerente regional do Sebrae-SP Iroá Arantes destacou que o papel das administrações municipais é decisivo para a consolidação de políticas públicas voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios.

“É a prefeitura que estabelece as regras, as leis e a estrutura necessárias para que esses negócios possam crescer. Quando a gestão municipal investe no empreendedorismo, respeitando a vocação local, ela amplia oportunidades tanto para quem já empreende quanto para quem precisa gerar renda, além de estimular ações com jovens e com a população atendida por políticas públicas. É essa articulação que fortalece o ambiente de negócios e impulsiona o desenvolvimento econômico local”, disse ela.