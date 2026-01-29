Chamado de ‘Perde tempo’, Poupatempo de Votuporanga sofre com quedas de sistema e falta de funcionários  

Atendimento na unidade se tornou motivo de reclamação generalizada, principalmente pela demora em resolver as demandas da população. Poupatempo oferece vagas de emprego.

Jorge Honorio

O Poupatempo de Votuporanga/SP, outrora conhecido como um facilitador há tempos tem se tornado motivo de reclamação generalizada por falta de atendimento assertivo, e principalmente pela demora em resolver as demandas da população.

O assunto reverberou na Câmara Municipal no segundo semestre do ano passado e fechou a ser chamado de ‘Perde tempo’ pelo vereador Osmair Ferrari (PL), que comentava as deficiências na prestação dos serviços.

A reportagem do Diário esteve na unidade, na manhã desta quarta-feira (28.jan), e já na calçada foi abordada por um morador de Buritama/SP, que veio sob agendamento para procedimentos de mudança de categoria da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), contudo, com sistema fora do ar, pegou a estrada levando consigo a frustração e a revolta: “Não é a primeira vez que venho, isso aqui tá uma vergonha, desculpa, mas é isso. A gente vem para resolver, é questão do meu ganha-pão, não é à passeio. Como vou trabalhar sem resolver isso? A empresa não vai aceitar. Agora, vou chegar lá e contar que cheguei tarde no trabalho e não resolvi o problema. Vou ter que reagendar e que Deus nos ajude a resolver”, desabafou.

Do lado de dentro do prédio, pessoas aguardavam ansiosas, acomodadas e pressionando os atendentes. Uma servidora junto ao toten de informações na entrada se desdobrava para tentar orientar todos os presentes.

Sentado e visivelmente incomodado, um agricultor de 72 anos, morador da zona rural de Votuporanga, reclamou que estava indo embora sem resolver seu problema devido à queda do sistema. Perguntado, contou que está no processo de renovação da carteira de motorista: “A gente quer fazer tudo certinho, tudo dentro da lei, fiz o agendamento e vim aquele dia, o sistema caiu. Entendi, esse negócio de internet às vezes dá problema mesmo. Agendei de novo e estou aqui, mas não é que caiu de novo? Aí já vai ficando difícil pra gente, porque vou ter que voltar a agendar e voltar aqui de novo.”

A reportagem falou com dois servidores da unidade, que terão suas identidades preservadas. Em um diálogo franco, contaram que o sistema enfrenta intermitência há algum tempo e que isso dificulta o atendimento dos usuários e acaba gerando irritação e transtornos.

“Infelizmente isso está acontecendo, não podemos negar. Sabemos dos esforços para corrigir, mas ainda não resolveu. O sistema cai e o atendimento é prejudicado, a população se irrita e desconta nos servidores. Enfim, trabalhar com o público é assim, precisa ter psicológico forte ou pede para ir embora”, afirma a jovem trabalhadora que ainda não completou um ano de casa.

Ainda segundo apurado, outro fator que atrapalha a prestação de serviço é a falta de funcionários: “As pessoas entram para trabalhar aqui e logo quando surge uma oportunidade melhor elas vão embora e a reposição não é tão imediata. Tem gente que pensa que para trabalhar aqui é necessário prestar concurso público, é não é, basta apresentar um currículo normal aqui mesmo e passar pelo processo de avaliação, inclusive há vagas”, concluiu.

O Poupatempo atende, habitualmente, sob agendamento prévio de data e horário, que pode ser feito pelos canais digitais do programa, onde também estão disponíveis mais de 190 serviços eletrônicos, para que o cidadão acesse quando e onde quiser. Entre as opções mais procuradas, estão a renovação da CNH, Carteira de Trabalho Digital, Seguro-desemprego, licenciamento de veículos, emissão de atestado de antecedentes criminais, entre outros. Todos permanecem disponíveis para a população 24 horas por dia, sete dias por semana. Para acessar, basta baixar o aplicativo Poupatempo Digital, no celular, ou acessar o site do Poupatempo.

Em Votuporanga, o Poupatempo fica na Rua Bahia, nº 3389, na área central. Para saber os horários de funcionamento das unidades do Poupatempo é só acessar o portal – www.poupatempo.sp.gov.br.