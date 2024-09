Finados: Datas para serviços de limpeza e reformas de jazigos são anunciadas 

Pedido para reforma deve ser formalizado até dia 7 de outubro no Cemitério Municipal.

Com a proximidade do feriado de finados, no dia 2 de novembro, a Secretaria de Serviços Urbanos informa a população sobre as datas e os prazos para a limpezas e reformas dos jazigos e sepulturas no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”. Visando oportunizar a organização do serviço de reforma dos túmulos, é necessário que o titular solicite autorização até o dia 7 de outubro (segunda-feira), disponível no próprio cemitério, localizado na Avenida da Saudade, nº 1.983 (Cidade Nova).

Após a entrega do requerimento, os serviços de reforma terão que ser iniciados até 14 de outubro (segunda-feira), e concluídos até o dia 18 de outubro (sexta-feira). Para a limpeza de sepulturas, com utilização de água, a data limite será até o dia 31 de outubro. Após esse prazo, não será permitido de forma alguma utilização de água com baldes ou mangueiras, somente limpeza com tecidos.

A Secretaria de Serviços Urbanos ressalta que o cronograma visa reorganizar o local, com o objetivo de eliminar detritos e sujeiras que causariam transtornos nas visitações no dia de Finados.

Para mais informações, o telefone da Secretaria de Serviços Urbanos é o (17) 3426-7050 e do Cemitério Municipal é o (17) 3422-4899.

Ambulantes

Os ambulantes interessados em atuar nas proximidades do Cemitério Municipal no feriado de Finados, devem solicitar autorização no Setor de Fiscalização da Prefeitura de Votuporanga e, em seguida, dar continuidade no processo, por meio de protocolo, na Central de Atendimento.

O prazo para solicitar a autorização será de 28 de outubro até o dia 1º de novembro, das 9h às 15h, no Paço Municipal, que fica na Rua Pará nº 3.227. Para requerer é necessário pagar taxa diária, de acordo com o tamanho da barraca e licença no Município.

Neste ano, os ambulantes ficarão na mesma região do ano passado, no estacionamento interno do Velório Municipal, próximo à praça Gunter Schamall.

