Mehde Meidão propõe parque nos moldes do Thermas dos Laranjais em Votuporanga  

Jorge Honorio

A 1ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (26.jan), foi marcada por um pedido ambicioso do vereador Mehde Meidão (PSD), a implantação de um parque aquático de grande porte, nos moldes do tradicional Thermas dos Laranjais, localizado em Olímpia/SP.

No pedido, o decano da Casa de Leis sugere ao empresário Rolando Cesar Castrechini Castilho Nogueira – Rolandinho do Grupo Rosa Mística – que implante o empreendimento em área própria de 53 alqueires, nas imediações do Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, às margens da Vicinal Ângelo Comar.

Mehde Meidão defende que o local reúne características estratégicas, como fácil acesso, boa infraestrutura viária e condições urbanísticas adequadas para receber um projeto dessa magnitude. Ele ressalta ainda que um investimento desse porte poderia transformar o cenário econômico de Votuporanga, com impactos positivos na geração de empregos diretos e indiretos, no fortalecimento do turismo regional e no aumento da arrecadação municipal.

Ainda no pedido, o parlamentar destacou que a cidade possui estrutura urbana consolidada, mobilidade e capacidade de integração com grandes eventos já tradicionais, como por exemplo: o Oba Festival.

A proposta agora segue para análise e não representa compromisso imediato de execução. Segundo Mehde Meidão, o objetivo é estimular o diálogo com a iniciativa privada e incentivar estudos técnicos, econômicos, ambientais e urbanísticos que possam apontar a viabilidade de um projeto capaz de colocar Votuporanga em um novo patamar de desenvolvimento.

Embora a ideia ainda esteja em fase inicial, a sugestão ganha força ao lembrar que o vereador já teve participação relevante na articulação de grandes investimentos privados no município, como a chegada da rede Havan, que modificou a dinâmica comercial local e regional.

Parque pode ser ‘passaporte’ para tornar Votuporanga “Estância Turística”

A implantação de um parque aquático destas proporções poderia aumentar as chances de transformar Votuporanga de Município de Interesse Turístico (MIT) para alçá-la ao posto de destaque entre as Estâncias Turísticas do Estado de São Paulo.

Uma possível elevação à categoria de Estância Turística não seria apenas uma questão de nomenclatura, mas interfere diretamente nos cofres. Só para efeito de comparação, atualmente, como MIT, Votuporanga recebe cerca de R$ 500 mil por ano do Estado para investimentos no setor. No entanto, caso seja elevada, esse valor poderia saltar para aproximadamente R$ 5 milhões ao ano.

Thermas dos Laranjais

O Thermas dos Laranjais é o parque aquático mais visitado na América Latina. Seus mais de 300 mil metros quadrados reúnem mais de 55 atrações, como a 1ª montanha-russa aquática do Brasil, complexos de toboáguas, piscina de surfe, duas praias artificiais, piscinas de sonolência e ressurgência, rio de correnteza e parque infantil, todas abastecidas com água quente natural. Sua estrutura conta ainda com serviços de restaurantes, lanchonetes e lojas. Além disso, o parque é o principal responsável pelo turismo na cidade, emprega mais de 500 pessoas de forma direta.