CAV vira nos acréscimos e vence o Monte Azul pelo Paulistão A2 

A Pantera Alvinegra contou com dois gols de Caio Mancha e um de Luis Thiago para bater os donos da casa por 3 a 2 no Estádio Otacília Patrício Arroyo. CAV volta a campo no sábado (31), às 18h, quando enfrenta o Grêmio Prudente na Arena Plínio Marin.
Jorge Honorio
[email protected]
A Pantera Alvinegra voltou a rugir mais alto no Paulistão A2! O Clube Atlético Votuporanguense venceu o Monte Azul por 3 a 2, de virada, na tarde desta quarta-feira (28.jan), no Estádio Otacília Patrício Arroyo, em Monte Azul Paulista/SP, pela sexta rodada da Série A2 do Campeonato Paulista.
O destaque da partida foi o atacante Caio Mancha, que em tarde inspirada, fez dois gols para o CAV. Conforme noticiado pelo Diário, o jogo também marcou a reestreia do técnico Josué Gamma no comando do Azulão, clube que tem SAF (Sociedade Anônima de Futebol) comandada por grupo ligado a nomes como Neymar e Emerson Sheik. O treinador pediu para sair por divergências com a diretoria, mas voltou uma semana depois após apelo do elenco.
A vitória do Votuporanguense é o troco pela ‘água no chopp’ alvinegro na final da Copa Paulista de 2024, manchando o ano mágico da Pantera, incluindo a conquista do Paulistão A3 no começo da temporada.
Com a bola rolando…
O Monte Azul começou bem na partida e, logo aos 10 minutos, abriu o placar com Reidiner Cairú, que avançou pela área pela esquerda e bateu cruzado, sem chances para Gabriel Félix. O CAV equilibrou o confronto e, aos 32 minutos, Caio Mancha recebeu cruzamento na entrada da pequena área e tocou no contrapé do goleiro para deixar tudo igual. O Azulão, no entanto, voltou a ficar à frente aos 40 minutos, com Wanderson, que aproveitou uma falha da defesa alvinegra e encobriu Gabriel Félix pela esquerda da área.
Na segunda etapa, no entanto, o Votuporanguense voltou melhor e turbinado pelo treinador Paulo Roberto Santos, pressionou. O time chegou ao gol aos 16 minutos novamente com Caio Mancha, agora de cabeça. O CAV seguiu melhor, mas o Monte Azul se segurava. No entanto, após cruzamento de Rodolfo aos 48 minutos, Luis Thiago, de cabeça, garantiu a vitória da Pantera Alvinegra.
Com o resultado, o Votuporanguense chegou a 11 pontos e ocupa, momentaneamente, a terceira posição da tabela do Paulistão A2. Já o Monte Azul é o sexto colocado, com oito pontos, mas pode ser ultrapassado na rodada e perder a vaga no G-8.
Próximo compromisso
O CAV volta a campo no próximo sábado (31), às 18h, quando recebe o Grêmio Prudente, na Arena Plínio Marin, pela sétima rodada do estadual.