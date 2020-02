Celso Reis Bento é designado para comandar o DEIC de Rio Preto

Ex-delegado seccional de Votuporanga é nomeado no comando da nova unidade regional da Polícia Civil.

O delegado de polícia votuporanguense, Celso Reis Bento, que já foi delegado seccional no município, vai comandar o recém-criado DEIC de Rio Preto.

O governo do Estado de São Paulo criou a Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), em Rio Preto. O novo órgão vai funcionar no prédio onde ficavam as delegacias de Investigações Gerais (DIG) e de Investigações sobre Entorpecentes (DISE).

O decreto com a criação de uma Deic em cada um dos dez Deinters existentes no interior, sendo eles sediados em Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, São José dos Campos e Sorocaba.

Reis Bento, que atualmente, está no Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior- DEINTER-5, vai comandar uma equipe com cerca de 60 policiais, com atividades que incluem investigar, planejar e coordenar ações operacionais táticas e estratégicas de combate ao crime organizado ou organização criminosa.