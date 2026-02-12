Ciclista atropelada por ônibus segue internada na UTI em Votuporanga 

T.M.F., de 38 anos, ficou gravemente ferida em um acidente registrado na Rua Aristides Gallo, no bairro Cecap II.

A ciclista, de 38 anos, que sofreu ferimentos graves após ser atropelada por um ônibus na manhã desta terça-feira (10.fev), na Rua Aristides Gallo, no bairro Cecap II, em Votuporanga/SP, segue internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa.

De acordo com relatos de testemunhas, a vítima identificada como T.M.F., seguia pela via em uma bicicleta, quando um ônibus que trafegava na mesma direção teria, por motivos ainda não esclarecidos, tentado desviar da ciclista e atingido o muro de um condomínio.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estiveram no local e realizaram os primeiros socorros, encaminhando à vítima em estado grave ao pronto-socorro da Santa Casa de Votuporanga, onde passou por cirurgia.

Não houve o registro de outros feridos no acidente. O trânsito foi parcialmente interditado no local até a conclusão dos trabalhos da Polícia Científica.

As causas oficiais do acidente são apuradas pelas autoridades.