IFSP abre inscrições para cursos gratuitos

Vagas serão ocupadas por ordem de chegada.

O Instituto Federal de São Paulo em Votuporanga (SP) está com inscrições abertas para cursos de extensão gratuitos de Formação Inicial e Continuada.

As vagas serão ocupadas por ordem de chegada. É possível que alguns cursos se esgotem antes do prazo final, no dia 6 de março.

Mesmo após a inscrição online, o candidato terá de entregar a ficha de inscrição impressa e a fotocópia de seus documentos pessoais.

Ao todo, são 20 vagas para os cursos de alemão básico, AutoCad básico, Preparatório para Certificação Profissional em Redes de Computadores: CISCO CCNA I – Introdução a Redes e Introdução ao software SciLab.

Para o curso de Ginasticando, a turma terá 40 alunos enquanto que para o curso de Lógica de Programação – letramento para linguagem de computadores, são 15 vagas. O curso de Tecnologia e Gamificação aplicada ao ensino abriu 46 vagas.

Os cursos de redação para o Enem e Vestibulares terão 40 vagas, matemática para o Enem 30 vagas e ciências da natureza para o Enem também 30 vagas. As inscrições devem ser feitas no site do instituto.