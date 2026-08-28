Celebraiz leva atrações da cena independente à Praça do Tobogã

Com o tema ‘Raízes Marginais’, evento gratuito reúne grafite, DJs, maracatu, arte drag, batalhas de rima e música latina.

@caroline_leidiane

A Praça “Martinho Nunes Pereira”, mais conhecida como Praça do Tobogã, será transformada em espaço de encontro, criação e giro artístico no dia 12 de setembro, das 16h às 22h, durante a segunda edição do Celebraiz.

Com o tema “Raízes Marginais”, o evento propõe uma programação voltada às culturas urbanas e a manifestações que, segundo a organização, ainda encontram pouco espaço nos circuitos culturais tradicionais. A iniciativa é da Rede Interior Paulista (RIP), coletivo independente, sem fins lucrativos e apartidário fundado em 2025.

A primeira edição ocorreu em 20 de novembro de 2025, em um bar e restaurante localizado na periferia da zona sul de Votuporanga. Batizado de “Celebraiz – Consciência Negra”, o encontro reuniu aproximadamente duas centenas de pessoas e arrecadou mais de 200 quilos de alimentos, posteriormente destinados a instituições beneficentes.

Para a segunda edição, a proposta alcançou dimensão institucional com a seleção no Programa Bolsa Cultura 2026, da Secretaria de Cultura e Turismo de Votuporanga. O projeto foi contemplado com aproximadamente R$ 5 mil, recurso que, de acordo com a organização, permitiu ampliar a infraestrutura e viabilizar o pagamento de cachês aos artistas e à equipe.

“Esse tem sido um passo importante na valorização e na expansão do nosso evento. Na primeira edição, não tivemos estrutura; fizemos tudo de forma improvisada e colaborativa”, explica Inah Rios, bióloga, mestranda em ensino de ciências pela Unesp, artista visual e produtora cultural, responsável pela elaboração e execução do projeto admitido pelo edital.

Conforme explica, a equipe reúne artistas e produtores culturais que integram o coletivo, além de apoiadores voluntários e parceiros. A articulação também envolve grupos como O Guetto, Batalha do Half, Batalha do Matarazzo, Batalha da Visão e Batalha da City, de Jales.

A escolha do nome traduz a própria concepção do projeto. “Celebraiz” é uma junção das palavras “celebrar” e “raiz”, criada a partir de conversas de um dos grupos de trabalho do coletivo, voltado à comunicação.

“Para nós, essas raízes estão relacionadas às nossas origens, vivências, identidades e às manifestações culturais produzidas por comunidades que muitas vezes são invisibilizadas. Celebrar as raízes também é reconhecer a importância da cultura negra e indígena, das culturas periféricas, das expressões LGBTQIAPN+, das experiências de imigrantes e de todos os grupos que constroem suas próprias formas de resistência e pertencimento neste território. Ao mesmo tempo, o nome fala sobre celebrar aquilo que está sendo produzido agora. Não é só olhar para o passado, mas reconhecer os artistas e as expressões independentes que continuam construindo a cultura urbana hoje”, discorre Inah.

‘Raízes Marginais’

A segunda edição parte de uma reflexão sobre manifestações culturais desenvolvidas fora dos espaços tradicionais de visibilidade.

“Quando usamos a palavra ‘marginal’, não estamos falando de algo negativo. Estamos falando de pessoas, comunidades e expressões que foram historicamente colocadas à margem e que, mesmo assim, continuam criando, resistindo, transformando e produzindo cultura”, afirma.

A curadoria das atrações leva em consideração a aproximação e o diálogo entre artistas e público.

“A cultura urbana, a música, a arte visual, a performance e outras linguagens independentes são ferramentas de expressão, resistência e construção de identidade. Por isso, não queremos apenas colocar atrações em um palco. Queremos criar um ambiente em que essas manifestações possam ocupar o espaço público com legitimidade e liberdade”, destaca.

A programação reúne participantes do município e da região, com grafite, DJs, maracatu, arte drag, batalha de rima e música latina no roteiro.

“A escolha dos artistas não foi feita apenas pela popularidade. Também pensamos em quem ainda encontra dificuldade para acessar os palcos e os eventos culturais da cidade”, diz.

A produtora cultural aponta ainda que a expansão da diversidade nas atrações é uma das premissas, especialmente entre grupos com menor presença nos circuitos locais alternativos.

“Infelizmente, ainda temos um déficit de artistas femininas no meio underground em Votuporanga, e aumentar essa presença era uma das nossas prioridades na montagem do line-up. Com o movimento que o Celebraiz vem fazendo, acreditamos que, em pouco tempo, teremos muito mais artistas femininas e LGBTQIAPN+ ocupando os nossos palcos”, almeja ela.

A transferência da iniciativa para uma praça pública é outra mudança em relação à estreia. Se a primeira edição foi realizada em um estabelecimento privado, a nova proposta busca aproximar a produção artística de um equipamento de uso coletivo. “A Praça do Tobogã é um espaço amplo, com uma estrutura que conversa muito com nossa proposta, um palco aberto em uma espécie de teatro de arena. Ela é um equipamento cultural incrível, mas hoje está sem estímulo suficiente para o uso público”, observa Inah.

De acordo com ela, a intenção é reativar o local por meio de atividades culturais e aproximar a população de uma área considerada adequada para manifestações artísticas e comunitárias. A estrutura também permite expandir a capacidade de público e realizar uma ocupação aberta e acessível.

Estrutura e planos para novas edições

A realização contará com interdição da rua, banheiros químicos e rampas acessíveis. A organização informa que contou com parcerias das secretarias municipais de Trânsito e de Serviços Urbanos para viabilizar parte da estrutura. A Praça do Tobogã possui acesso para pessoas com mobilidade reduzida pela entrada localizada em frente à Paróquia Santa Joana Princesa.

Haverá ainda uma pequena área de alimentação, com food truck. A organização recomenda que os participantes levem água, bebidas, lanches, cangas e outros itens necessários para permanecer no local. O corpo jurídico da iniciativa fará contatos com a Guarda Municipal e estará disponível durante o evento para eventuais ocorrências.

A expectativa é receber entre 200 e 300 pessoas, vindas de Votuporanga e municípios da região, como Jales, Valentim Gentil, Fernandópolis e Cosmorama. A escolha da praça também levou em consideração sua capacidade para acomodar esse público.

Gratuito, o Celebraiz terá classificação indicativa de 16 anos. Quem puder também poderá contribuir com a arrecadação de alimentos não perecíveis, que serão destinados a instituições assistenciais.

Em perspectiva de continuidade, a organização pretende trabalhar temas diferentes a cada edição, relacionados às experiências e às questões vivenciadas pelas comunidades envolvidas.

“Inicialmente, concebemos o Celebraiz para integrar o calendário oficial da RIP, a Rede Interior Paulista, mas estamos abertos para parcerias futuras, para expandir o alcance do evento e, futuramente, integrar o calendário cultural da cidade”, antecipa.

O propósito da iniciativa não é se fixar em um endereço, mas celebrar o espaço urbano como palco cultural.

“Queremos que o Celebraiz possa continuar ocupando outras praças, regiões e quebradas e até outras cidades, principalmente aquelas que ainda carecem de eventos culturais e artísticos”, ressalta.

A participação no Bolsa Cultura, nesse percurso, representa uma possibilidade de ampliar as condições materiais de execução, porém, acima de tudo, sem alterar o caráter autônomo.

“Mas é importante dizer que o Celebraiz continua sendo um projeto construído pela RIP, pelos artistas, produtores, parceiros e pelas pessoas que acreditam nessa proposta. O edital é uma oportunidade de fomento, mas a identidade do projeto vem da organização independente e da necessidade de criar espaços de representatividade para grupos que ainda não recebem a atenção que deveriam dentro das políticas culturais”, frisa Inah.

A organização também salienta que o coletivo não está vinculado a partidos políticos e não realiza campanhas eleitorais.

“A força do Celebraiz vem principalmente da comunidade e da vontade de transformar um manifesto em uma experiência cultural concreta”, finaliza a produtora.