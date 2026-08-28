Secretaria de Trânsito reforma pórticos e semipórticos e amplia qualidade da sinalização nas principais vias de Votuporanga 

Investimento contempla a reforma de 32 estruturas e a instalação de 41 novas placas, com tecnologia que melhora a visibilidade noturna.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, está promovendo a reforma de pórticos e semipórticos instalados nas principais vias urbanas do município, além da modernização das placas de sinalização. A iniciativa tem como objetivo melhorar a orientação dos motoristas e proporcionar mais segurança no trânsito.

Ao todo, foram reformados 32 pórticos e semipórticos, com a instalação de 41 novas placas de sinalização. A principal novidade é a utilização de placas produzidas em ACM (Aluminium Composite Material), material que proporciona maior qualidade e durabilidade. As placas também contam com película refletiva, característica que aumenta a visibilidade da sinalização, especialmente durante o período noturno.

Além da melhoria na visibilidade, o novo material também apresenta vantagens relacionadas à manutenção e à durabilidade. Por ser mais leve, o ACM facilita eventuais intervenções nas placas e, por não sofrer com a ação da corrosão da mesma forma que materiais metálicos convencionais, proporciona maior resistência ao longo do tempo.

A modernização dos pórticos e semipórticos integra as ações da Prefeitura para aprimorar a infraestrutura de trânsito de Votuporanga, garantindo informações mais claras aos condutores e melhores condições de circulação nas principais vias urbanas.