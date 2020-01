Sucesso em dezenas de casas de show de todo o Brasil, ‘Baile do Nêgo Véio’, projeto especial de Alexandre Pires, apresenta toda a versatilidade do artista ao reunir num mesmo repertório hits dos anos 90 dos mais diversos segmentos: Do funk pop de Claudinho e Buchecha ao Axé de Araketu, passando pelo pagode inesquecível do Só Pra Contrariar, é claro! Tudo isso em 3 horas de show. Imperdível!

ÚLTIMAS MESAS!!!

Assary Clube de Campo, com muito orgulho, traz o baile mais animado de todos os tempos: O BAILE DO NÊGO VÉIO, com ALEXANDRE PIRES. Dia 25 de Janeiro, à partir das 21h no Centro de Eventos Ado Clube.

Mas corra, pois são as últimas mesas disponíveis. Garanta hoje mesmo a sua de 06 ou 08 lugares com direito a uma tábua de frios, e caso opte pelas mesas vips, ganhe automaticamente um combo de Whisky com Energético ou Combo de Cerveja, Refri e Água.

Reservas de Mesas somente na secretaria do clube. Para maiores informações, entrar em contato no telefone (17) 3426-4070. Menores de 18 anos somente acompanhados de pais ou responsáveis.