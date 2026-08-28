Unifev realiza cerimônia de entrega do jaleco para calouros da 15ª turma de Medicina

A solenidade marcou oficialmente o início da trajetória acadêmica dos estudantes.

A Unifev realizou, na noite desta quinta-feira (27), a cerimônia de entrega do jaleco aos calouros do curso de Medicina. A solenidade marcou oficialmente o início da trajetória acadêmica dos estudantes da 15ª turma e reuniu familiares, docentes, autoridades acadêmicas e integrantes da comunidade universitária em um momento de acolhimento, celebração e emoção.

Durante a cerimônia, os estudantes receberam o tradicional jaleco branco das mãos de seus familiares. Mais do que uma vestimenta que acompanhará os acadêmicos ao longo da graduação, a peça representa os valores e compromissos que passam a fazer parte da formação médica, como ética, responsabilidade, cuidado e respeito ao próximo.

Para o coordenador da Medicina Unifev, Prof. Dr. Wagner Moneda Telini, a cerimônia simboliza o início de uma nova etapa na vida dos estudantes. “É um momento muito especial, porque representa o primeiro passo de uma jornada de muito aprendizado e dedicação. O jaleco carrega um significado importante para a formação médica e lembra aos nossos alunos da responsabilidade que terão com a vida e o cuidado com as pessoas”, destacou.

Antes da entrega dos jalecos, a presidente do Centro Acadêmico de Medicina da Unifev (Camev), Bianca Portela Rosan, estudante do curso, apresentou a peça aos novos acadêmicos. Para ela, “participar da cerimônia significa também a oportunidade de compartilhar com os calouros parte da experiência de quem já percorreu os primeiros passos da graduação”.

A solenidade contou ainda com a presença do reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, que ressaltou a importância de receber os novos estudantes e suas famílias. “Este é um momento de acolhimento, mas também de reconhecimento. Por trás de cada estudante que inicia Medicina existe uma história, um esforço e uma família que participa dessa conquista. É uma alegria para a Unifev poder compartilhar esse primeiro momento com todos eles”, afirmou.

A cerimônia do jaleco retrata, assim, o início de uma jornada marcada por desafios, conhecimento e preparação para o exercício da Medicina. Para os novos acadêmicos e seus familiares, a noite simbolizou a celebração de uma importante conquista e o primeiro capítulo da construção de suas futuras carreiras.

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