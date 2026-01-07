CBF autoriza que final do Paulistão seja disputada em dois jogos 

Novo calendário do futebol brasileiro diminuiu datas dos estaduais, mas decisão do Paulista é mantida em jogos de ida e volta.

O Campeonato Paulista continuará sendo decidido em dois jogos, de ida e volta. Mesmo com a diminuição de datas dos estaduais depois da modificação do calendário promovido pela CBF, a Federação Paulista obteve liberação a entidade máxima do futebol brasileiro para a manutenção das finais em dois jogos.

As finais do Paulistão 2026 serão disputadas nos dias 4 e 8 de março.

Em adaptação ao novo calendário da CBF, que reduziu os estaduais para 2026, o Paulistão manteve os clássicos estaduais para a próxima edição e adotou um modelo de disputa semelhante ao da Champions League.

O Paulistão 2026 terá 12 datas. Os times se enfrentarão dentro do próprio pote e terão mais cinco rodadas contra os adversários dos outros potes, totalizando oito jogos na primeira fase.

O pote A, formado por Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, enfrenta dois times do B (São Bernardo, Novorizontino, Bragantino e Mirassol), dois times do C (Guarani, Ponte Preta, Velo Clube e Portuguesa), uma equipe do D, que é formado pelas duas equipes do acesso (Primavera e Capivariano) e as duas piores campanhas do ano passado que ficaram na primeira divisão (Noroeste e Botafogo-SP).

As oito melhores equipes avançam para o mata-mata, que terá as eliminatórias em jogos únicos, à exceção da final. Os dois piores caem para a Série A2.

Veja abaixo o comunicado da Federação Paulista de Futebol:

“A Federação Paulista de Futebol vem a público agradecer o diálogo e abertura do presidente da CBF, Samir Xaud e sua diretoria, para a elaboração do complexo calendário do futebol brasileiro de 2026 e suas recentes adequações.

Nos últimos dias, a diretoria da CBF conduziu o ajuste de calendário para acomodar a Supercopa do Brasil, entre Corinthians x Flamengo, com muita abertura, o que possibilitou ao Paulistão Casas Bahia 2026 ter duas finais, atendendo o desejo dos clubes.

As finais, portanto, ocorrerão nos dias 4/3 e 8/3, com jogos de ida e volta.”