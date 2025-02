Atletismo: Atletas de Votuporanga brilham em Urupês 

A 1ª Corrida de Rua “Sander Jeandre Costa Barros” reuniu 200 atletas.

Atletas da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) brilharam na 1ª Corrida de Rua “Sander Jeandre Costa Barros”, em Urupês/SP, no último domingo (16.fev). A prova de 5 km reuniu cerca de 200 atletas.

Categoria Feminina

Eliete Guilherme – 4ª colocada na categoria Geral;

Monaiza – 3ª colocada na categoria 30/34 anos;

Amanda Salmin – 4ª colocada na categoria 35/39 anos;

Joyce Adeline da Silva – 8ª colocada na categoria 35/39 anos;

Raquel Araujo – 10ª colocada na categoria 35/39 anos.

Categoria Masculina

Daniel Moretti – 1º colocado na categoria 45/49 anos;

Valdeci Araujo – 1º colocado na categoria 60/64 anos;

José Carlos Carvalho – 2º colocado na categoria 60/64 anos;

Genivaldo Evangelista – 4º colocado na categoria 60/64 anos;

Leandro Almeida – 5º colocado na categoria 45/49 anos;

Joao Bocato – 6º colocado na categoria 45/49 anos;

Arthur Salmim – 3º colocado na categoria 14/18 anos;

Silvio Bocato – 2º colocado na categoria 55/59 anos;

Alexandre Favaro – 9º colocado na categoria 30/34 anos;

Mauricio Padilha – 1º colocado na categoria ACD.

Os atletas contam com apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, que cede o transporte.

Próximo compromisso

A equipe votuporanguense já trabalha para cumprir a agenda de provas pela região, por exemplo, no dia 9 de março em Lourdes; dia 16 em Meridiano; e no dia 23 de março a mais badalada corrida de rua a RUN AVOA em Votuporanga, prova de 6km. As inscrições podem ser realizadas no site: equilibrio.esp.br