Força Tática captura procurado pela Justiça em Votuporanga 

O indivíduo de 36 anos foi flagrado no bairro São João, na zona sul da cidade.

Um homem de 36 anos que constava como procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar na noite do último sábado (3.jan), durante patrulhamento da Força Tática pelo bairro São João, na zona sul de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pela Rua Francisco Luiz Ferreira, quando avistaram o indivíduo já conhecido nos meios policiais sentado na calçada. Em seguida, os PMs notaram que, ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou esconder o rosto, o que motivou a abordagem.

Após busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, no entanto, durante pesquisa de documentos, os PMs constataram a existência de um mandado de prisão em aberto.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.