Igor Coronado recebe terceiro cartão amarelo e vai desfalcar Corinthians contra o Palmeiras 

Timão tinha 13 jogadores pendurados, mas meia será a única baixa por suspensão no Dérbi.

O Corinthians não poderá contar com o meia Igor Coronado, suspenso, no clássico contra o Palmeiras. O Dérbi acontece na próxima segunda-feira, às 20h, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Igor Coronado levou o terceiro cartão amarelo ainda no primeiro tempo da vitória do Corinthians sobre o Cuiabá, nesta segunda.

O Timão tinha outros 12 jogadores pendurados, mas não teve outras baixas para enfrentar o Palmeiras.

Por outro lado, no clássico o técnico Ramón Díaz contará com os retornos do volante José Martínez e do atacante Yuri Alberto, que cumpriram suspensão diante do Cuiabá.

Antes do Dérbi, o Corinthians entra em campo na quinta-feira, contra o Racing, em Buenos Aires, valendo vaga na final da Copa Sul-Americana.

*Com informações do ge

