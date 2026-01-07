Silvia Faria deixa a Secretaria da Educação de Votuporanga 

O pedido de exoneração é uma formalidade administrativa relacionada a aposentadoria; ela deve retornar à cadeira em 30 dias. Luciana Mariz ocupará o cargo no período.

Jorge Honorio

O pedido de exoneração da secretária municipal da Educação de Votuporanga/SP, Silvia Letícia de Faria, no Diário Oficial Eletrônico, desta segunda-feira (5.jan), gerou burburinhos, uma vez que a gestora está na função há menos de 90 dias.

Entretanto, segundo apurado pelo Diário, junto à Prefeitura, o ato trata-se de uma formalidade administrativa: “A secretária Silvia Letícia se afastará do cargo pelo período de 30 dias para tratar de procedimentos administrativos relacionados à sua aposentadoria. Durante esse período, retornará temporariamente ao cargo de origem, de PEB I (Professor de Educação Básica I), sendo novamente nomeada secretária da Educação a partir de fevereiro.”

No período de ausência formal de Silvia Faria à frente de uma das principais pastas do município, caberá à Luciana Moreira de Mariz, servidora pública de carreira com passagens por outras áreas da Prefeitura, a condução dos trabalhos.

A Secretaria Municipal da Educação de Votuporanga foi alvo de críticas no último ano por diversos problemas, como por exemplo: ‘crise dos ares-condicionados’, atrasos na entrega de uniformes escolares, falta de vagas em creches, dentre outros.

A situação resultou na ‘fritura’ pública e saída, a pedido, em 19 de novembro do ano passado, do então secretário Ederson Marcelo Batista que estava no cargo desde 2018.