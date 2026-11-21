Laura Helena Bronzati Martins foi atingida por uma motocicleta na quinta-feira (19); criança sofreu ferimentos graves e foi transferida para atendimento especializado no Hospital da Criança e Maternidade

Uma menina identificada como Laura Helena Bronzati Martins sofreu ferimentos graves após ser atropelada por uma motocicleta na tarde de quinta-feira (19), em Votuporanga. A criança precisou ser transferida para o Hospital da Criança e Maternidade (HCM), em São José do Rio Preto, onde foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O acidente aconteceu na Rua Itacolomi, nas proximidades do número 3512, perto da rotatória com a Rua São Paulo. Segundo as informações divulgadas, Laura Helena estava na condição de pedestre quando foi atingida pela motocicleta.

Devido à gravidade dos ferimentos, uma equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para prestar os primeiros socorros.

A menina recebeu atendimento inicial e foi encaminhada à Santa Casa de Votuporanga. Após avaliação médica, foi determinada sua transferência para São José do Rio Preto, onde passou a receber cuidados especializados.

Cirurgia mobiliza familiares e amigos

Na sexta-feira (20), familiares informaram que Laura Helena seria submetida a um procedimento cirúrgico delicado, previsto para as 17h, no Hospital da Criança e Maternidade.

A notícia mobilizou parentes, amigos e moradores de Votuporanga, que iniciaram uma corrente de oração pela recuperação da menina.

Nas redes sociais, mensagens de apoio e solidariedade foram compartilhadas, enquanto familiares pediam orações para que a criança superasse o momento delicado.

Até a tarde deste sábado (21), não havia confirmação, nas informações consultadas, sobre o resultado da cirurgia nem um novo boletim médico detalhando a evolução do quadro clínico.

Circunstâncias do atropelamento

As informações disponíveis indicam que a criança foi atingida enquanto estava na via pública, mas ainda não esclarecem as circunstâncias que provocaram o acidente.

Também não foram divulgados detalhes sobre a dinâmica da colisão ou eventual responsabilidade dos envolvidos.

O caso chama a atenção para os riscos de acidentes envolvendo motocicletas e pedestres nas vias urbanas, especialmente em locais de circulação de crianças.

Familiares e amigos permanecem mobilizados e aguardam notícias sobre a recuperação de Laura Helena, que segue recebendo acompanhamento médico especializado em São José do Rio Preto