Quatro colisões envolvendo motocicletas foram registradas durante o feriado prolongado em diferentes regiões da cidade; dados do Infosiga apontam que metade das mortes no trânsito neste ano envolve motociclistas.

O feriado prolongado foi marcado por uma sequência de acidentes de trânsito em Votuporanga/SP, todos envolvendo motociclistas. Um recorte das ocorrências apuradas pelo Diário, entre sábado (21.nov) e segunda-feira (23), pelo menos quatro ocorrências mobilizaram equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Científica.

O primeiro acidente foi registrado na manhã de sábado (21), no cruzamento das ruas Goiás e Sergipe. De acordo com a Polícia Militar, uma motocicleta que seguia pela Rua Goiás colidiu com um Jeep/Renegade que trafegava pela Rua Sergipe.

O motociclista recebeu atendimento das equipes de resgate e do SAMU e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Votuporanga. As causas do acidente serão investigadas. O cruzamento já foi palco de outras ocorrências semelhantes.

Colisão na Praça São Bento

No domingo (22), por volta das 19h, outro motociclista ficou ferido após uma colisão no cruzamento das ruas Itacolomi e Ivaí, na região da Praça São Bento.

Segundo informações apuradas no local, a motocicleta seguia pela Rua Itacolomi no sentido da Avenida João Gonçalves Leite, Avenida do Assary, enquanto o automóvel transitava pela Rua Ivaí em direção à praça.

Testemunhas relataram que o semáforo estaria aberto para o carro e fechado para a motocicleta. No entanto, essa é apenas uma das versões apresentadas e a dinâmica do acidente será esclarecida por meio dos trabalhos periciais.

Com a batida, o motociclista foi arremessado ao solo, sofreu ferimentos pelo corpo e precisou ser encaminhado à UPA após atendimento do SAMU.

Acidente grave no cruzamento do Posto do Vilar

Poucas horas depois, por volta das 22h15, um acidente mais grave mobilizou as equipes de emergência no cruzamento das avenidas Brasil e José Marão Filho, no conhecido cruzamento do Posto do Vilar.

Conforme as informações, um motociclista de aproximadamente 20 anos trafegava sentido bairro-centro, quando após passar pelo Viaduto Guilherme Augusto Ferro, o Pontilhão do Vilar, colidiu violentamente contra uma caminhonete que atravessava o cruzamento.

A vítima sofreu ferimentos graves e apresentava suspeita de fratura na perna direita. Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o resgate e encaminharam o jovem ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Votuporanga.

O cruzamento conta com semáforos em todas as direções e as circunstâncias da colisão serão analisadas pela Polícia Científica.

Entregador fica ferido na região central

A sequência de acidentes continuou na tarde desta segunda-feira (23), por volta das 13h40, no cruzamento das ruas Amazonas e Rio de Janeiro, na área central da cidade.

A colisão envolveu um Chevrolet/Agile e uma motocicleta conduzida por um entregador. Segundo informações preliminares, a moto seguia pela Rua Rio de Janeiro enquanto o carro trafegava pela Rua Amazonas.

Com o impacto, o motociclista ficou ferido e precisou ser socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado à UPA para atendimento médico.

Números preocupam

Os acidentes registrados durante o feriado reforçam a preocupação com a segurança viária no município. Segundo dados do Infosiga, entre janeiro e setembro deste ano, oito pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito em Votuporanga. Metade das vítimas fatais era motociclista.

Os números evidenciam a vulnerabilidade dos condutores de motos e reforçam a necessidade de atenção redobrada, respeito à sinalização e prudência nos cruzamentos, especialmente nos pontos da cidade que acumulam histórico de acidentes.