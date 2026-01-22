Procurada pela Justiça é presa em Votuporanga 

A mulher com condenação por tráfico de drogas foi capturada na Rua Nassif Miguel, na zona norte da cidade.

Uma mulher que constava como procurada pela Justiça foi presa pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira (21.jan), na zona norte de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento nas imediações da Arena Plínio Marin, quando ao passarem pela Rua Nassif Miguel avistaram uma mulher em atitude considerada suspeita e optaram pela abordagem.

No entanto, ao perceber a aproximação da viatura, ela tentou fugir e correu para dentro do quintal de uma residência, conhecida nos meios policiais como local utilizado por usuários e traficantes de drogas. Em seguida, ela acabou sendo contida e abordada.

Durante busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, contudo em pesquisa de identificação, os PMs constataram a existência de um mandado de prisão em aberto, motivado por uma condenação definitiva, já transitada em julgado, pelo crime de tráfico de drogas.

A captura foi apresentada na Central de Flagrantes, onde a mulher foi ouvida e colocada à disposição da Justiça.