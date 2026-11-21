Motorista percebeu fumaça saindo do motor e conseguiu abandonar o veículo com uma passageira antes que as chamas se espalhassem; ninguém ficou ferido

Uma picape Volkswagen Saveiro, de cor branca, ficou completamente destruída após pegar fogo no final da manhã de sexta-feira (20), na Avenida Afonso Cáfaro, em Fernandópolis. O incêndio aconteceu nas proximidades do Colégio Coopere e da Santa Casa, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Militar.

De acordo com as informações apuradas, a motorista e uma amiga retornavam para casa depois de realizarem serviços de limpeza em uma chácara. Pouco antes do incidente, a condutora havia parado em um posto de combustíveis e completado o tanque da picape.

Ao trafegar pela Avenida Afonso Cáfaro, no sentido centro-bairro, a motorista percebeu fumaça saindo do compartimento do motor. Diante da situação, estacionou imediatamente o veículo e, acompanhada da passageira, conseguiu sair antes que o fogo se espalhasse.

Em poucos instantes, as chamas tomaram conta da Saveiro, provocando a destruição praticamente total do automóvel.

Avenida foi interditada por risco de explosão

Um agente de trânsito que passava pelo local percebeu a ocorrência e acionou o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil.

Como o veículo havia sido abastecido pouco antes do incêndio, a avenida foi interditada preventivamente devido ao risco de explosão, garantindo a segurança dos motoristas e pedestres que circulavam pela região.

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local e iniciaram o combate às chamas, conseguindo controlar e extinguir o incêndio. Apesar da rápida intervenção, o fogo já havia comprometido toda a estrutura da picape.

A Polícia Militar também compareceu à ocorrência para auxiliar na sinalização do trânsito e realizar o registro do boletim de ocorrência.

Ninguém ficou ferido

Apesar da intensidade das chamas e dos prejuízos materiais, a motorista e a passageira conseguiram deixar o veículo a tempo e não sofreram ferimentos.

As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas. Não há confirmação de que o abastecimento realizado momentos antes tenha relação com o início do fogo.

A ocorrência chamou a atenção de quem passava pela Avenida Afonso Cáfaro, uma das importantes vias de circulação de Fernandópolis.

O caso terminou sem vítimas, mas com a perda total do veículo.