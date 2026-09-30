Casal é detido suspeito de envolvimento em homicídio em Rio Preto 

Vítima foi encontrada morta nas proximidades da linha férrea, na região central; suspeitos foram encaminhados à DEIC.

Um casal foi detido pela Polícia Militar nesta terça-feira (29.set), sob suspeita de envolvimento na morte de um homem encontrado nas proximidades da linha férrea, junto ao viaduto da Rua João Mesquita, na região central de São José do Rio Preto/SP.

O corpo havia sido localizado na manhã de segunda-feira (28). Segundo a Polícia Militar, a vítima ainda não havia sido identificada e aparentava ter aproximadamente 40 anos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e constatou a morte no local. A ocorrência passou a ser investigada como homicídio.

Nesta terça-feira, policiais da 4ª Companhia do 17º BPM/I abordaram uma mulher apontada pela corporação como suspeita de envolvimento no crime. Ela estava acompanhada do companheiro, que também é investigado por possível participação.

Os dois foram conduzidos à DEIC de São José do Rio Preto, onde a ocorrência foi apresentada para a continuidade das providências policiais.

Até o momento, a possível motivação e as circunstâncias do homicídio não haviam sido divulgadas. O caso segue sob investigação.