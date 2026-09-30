Quantas versões cabem em uma autobiografia?

‘Verity’, adaptação cinematográfica do best-seller de Colleen Hoover, chega nesta quinta-feira (1º) ao Novo Cine Votuporanga, em uma trama de suspense psicológico.

@caroline_leidiane

Algumas histórias que começam no papel, quando chegam ao cinema, ganham novos contornos, rostos e atmosferas. É o caso de “Verity”, thriller psicológico baseado no best-seller homônimo da escritora norte-americana Colleen Hoover, que estreia nesta quinta-feira, 1º de outubro, no Novo Cine Votuporanga.

Com Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett no elenco, o longa aposta em uma trama marcada por mistério, tensão e segredos familiares.

Dirigido por Michael Showalter, o filme acompanha Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), uma escritora que enfrenta dificuldades financeiras e recebe uma oportunidade aparentemente irrecusável: assumir, como ghostwriter, a conclusão da série de livros da renomada autora Verity Crawford (Anne Hathaway). A proposta surge depois que Verity sofre um grave acidente de carro e fica impossibilitada de continuar escrevendo.

A convite de Jeremy Crawford (Josh Hartnett), marido de Verity, Lowen se muda temporariamente para a residência da família. O objetivo inicial é mergulhar no universo criativo da autora, consultar anotações e compreender suas ideias para finalizar os três últimos volumes da série de sucesso.

A investigação literária, porém, começa a tomar um rumo inesperado. Em meio aos pertences de Verity, Lowen encontra um manuscrito escondido que ultrapassa os limites de uma simples obra inacabada. O documento apresenta revelações sobre o passado da família e acontecimentos trágicos que colocam em xeque tudo o que a escritora acreditava saber sobre aquela casa.

A partir daí, o suspense se constrói justamente sobre a dúvida: até onde aquilo que está escrito corresponde à verdade? A narrativa conduz a protagonista por um ambiente em que as fronteiras entre realidade, memória e ficção se tornam cada vez mais difíceis de distinguir.

Publicado originalmente em 2018, “Verity” ocupa um lugar diferente dentro da obra de Colleen Hoover, conhecida principalmente por romances e dramas que exploram relações afetivas e conflitos familiares. A adaptação cinematográfica segue uma vertente mais sombria, aproximando-se do suspense psicológico e incorporando elementos de mistério, erotismo e atmosfera gótica.

A transposição das páginas para as telas também trouxe mudanças. O diretor Michael Showalter e o roteirista Nick Antosca optaram por modificar determinados elementos da narrativa original, com o objetivo de adequar a história ao ritmo cinematográfico. Entre as alterações está a exclusão de um arco envolvendo o sonambulismo de Lowen e mudanças na estrutura familiar dos Crawford.

A própria Colleen Hoover declarou estar aberta às modificações propostas para a adaptação, desde que a essência da experiência proporcionada pelo livro fosse preservada.

O resultado chega aos cinemas cercado pela expectativa tanto de quem já conhece a história quanto de espectadores que terão o primeiro contato com o universo de “Verity” pelas telas.

Ficha Técnica

Título: Verity

Duração: 1h54min

Gênero: Drama, Romance, Suspense

Direção: Michael Showalter

Roteiro: Nick Antosca

Elenco: Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett

Em cartaz no Novo Cine Votuporanga de 1º a 7 de outubro, com sessões às 19h e 21h25. Consulte os dias.