Homem cai do telhado da casa dele e morre em Rio Preto 

Caso ocorreu na manhã desta segunda-feira (19) no Jardim Yolanda. Vítima fazia a manutenção do ar-condicionado.

Um homem de 66 anos morreu depois de cair do telhado da casa dele na manhã desta segunda-feira (19.jan), no Jardim Yolanda, em São José do Rio Preto/SP.

Segundo apurado pela TV TEM, ele subiu para fazer a manutenção em um ar-condicionado. O resgate foi acionado e constatou o óbito no local. A identidade do homem é desconhecida.

As causas da queda são desconhecidas.

*Com informações do g1