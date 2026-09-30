Médico preso por assédio a paciente em Mirassol é solto após fiança 

Justiça fixou fiança de R$ 5 mil e medidas cautelares; Prefeitura de Mirassol abriu sindicância para apurar a conduta do profissional.

O médico preso na terça-feira (29.set) após uma ocorrência registrada em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Mirassol/SP foi liberado após passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (30), em São José do Rio Preto/SP.

Conforme as informações apresentadas, a Justiça estabeleceu fiança de R$ 5 mil e determinou medidas cautelares que deverão ser cumpridas durante a investigação.

Entre elas estão a proibição de aproximação da denunciante, de 21 anos, e a restrição para deixar a comarca de Mirassol. Também foi determinada, segundo as informações fornecidas, a suspensão do registro profissional durante o período investigativo.

O caso permanece sob investigação para esclarecimento dos fatos.

Paralelamente, a Secretaria Municipal de Saúde de Mirassol informou ter instaurado uma sindicância para apurar administrativamente a ocorrência.

Tentativa de fuga

De acordo com o apurado, no momento da prisão, ao perceber a chegada das viaturas na UBS Renascença, o médico entrou em seu veículo particular e tentou fugir do local. Contudo, as equipes da Polícia Militar iniciaram um acompanhamento tático pelas vias públicas da cidade e conseguiram interceptar o automóvel na Rua Gislei Antônio Merloti.

O homem foi detido e levado ao Plantão Policial de Mirassol, onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante por crimes contra a dignidade sexual. O acusado permaneceu recolhido na carceragem, ficando à disposição da Justiça.