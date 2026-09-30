Idosa fica gravemente ferida após ser atropelada por moto em Santa Fé do Sul 

Mulher de 74 anos atravessava a Avenida Navarro de Andrade quando foi atingida; vítima precisou ser transferida para o Hospital de Base de Rio Preto/SP.

Uma mulher de 74 anos ficou gravemente ferida após ser atropelada por uma motocicleta na Avenida Navarro de Andrade, em Santa Fé do Sul/SP. O acidente ocorreu por volta das 17h46 desta terça-feira (29.set).

Segundo informações apuradas no local, a idosa voltava do mercado e atravessava a avenida quando foi atingida pela motocicleta Honda/Biz.

A vítima sofreu ferimentos graves e estava desorientada após o acidente. Ela foi socorrida e encaminhada inicialmente à Santa Casa de Santa Fé do Sul. Posteriormente, devido à gravidade do quadro, a mulher foi transferida para o Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP.

O motociclista, de 59 anos, também ficou ferido e foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Fé do Sul.