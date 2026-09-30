Homem é preso em Urânia após ameaçar explodir ministérios em Brasília 

Suspeito de 60 anos teria feito ligações ameaçando detonar explosivos e perturbar o funcionamento das instituições; nenhuma arma ou artefato explosivo foi encontrado no imóvel.

Um homem de 60 anos foi preso nesta quarta-feira (30.set), em Urânia/SP, durante uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) relacionada a ameaças contra ministérios em Brasília/DF.

A ação foi realizada durante o cumprimento de uma medida cautelar de busca e apreensão. Segundo a polícia, a investigação teve início após a Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento receber informações do Ministério da Justiça e da Segurança Pública (MJSP) sobre as ameaças.

De acordo com a PCDF, o investigado fazia ligações telefônicas afirmando que iria a Brasília para “explodir os ministérios” e perturbar o funcionamento das instituições. As chamadas eram realizadas pelo próprio celular do suspeito e direcionadas principalmente ao Ministério da Justiça.

As informações obtidas durante a apuração permitiram identificar o homem e localizar seu endereço em Urânia.

Nenhum explosivo foi encontrado

Durante as buscas no imóvel, os policiais não localizaram armas, explosivos ou outros objetos ilícitos. Apesar disso, o homem foi preso.

Segundo a polícia, o suspeito declarou que pretendia “chamar a atenção” com as ligações. A PCDF informou ainda que mantém monitoramento para prevenir possíveis ações extremistas capazes de prejudicar o processo eleitoral e a apuração dos votos.

O caso permanece sob investigação.