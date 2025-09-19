Carreta com mais de 138 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai é apreendida em Rio Preto 

A apreensão foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), nesta quinta-feira (18).

Uma carreta carregada com 138.500 mil maços de cigarro contrabandeados do Paraguai foi apreendida na Rodovia Transbrasiliana (BR-153) nesta quinta-feira (18.set), em São José do Rio Preto/SP.

O veículo foi localizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no cruzamento entre a BR-153 e a Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425).

Durante a vistoria, os policiais encontraram as caixas de cigarro escondidas sobre a carga de minério de ferro. Ao ser questionado pela equipe, o motorista da carreta, de 45 anos, disse que receberia R$3.500 para levar a mercadoria até Ribeirão Preto/SP.

O indivíduo foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de São José do Rio Preto, junto com o veículo.