Mendonça promove 6º Almoço e Leilão de Gado em prol do HB de Rio Preto

Cerca de 100 animais serão leiloados no 6º Almoço e Leilão de Gado de Mendonça, no próximo domingo, 18 de agosto. O evento beneficente, que acontece no bairro da Airuoca, terá renda revertida para ajudar no custeio do atendimento oferecido nos hospitais do Complexo Fundação Faculdade Regional de Medicina de Rio Preto (Funfarme) pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que são referência em medicina de qualidade e de alta complexidade nacionalmente.

A partir das 11 horas, os participantes do evento poderão se deliciar com um cardápio composto por arroz, feijão gordo, batata em conserva, churrasco, strogonoff de frango e vinagrete. O almoço será embalado pela música sertaneja, ao som do cantor Sandro Marx.

Já o leilão de gado, terá início por volta de 12h30. Bovinos, suínos e ovinos estarão entre os 100 animais leiloados no evento. Além de animais, haverá leilão de prendas doadas, com itens como leitoas, orquídeas, calçados, roupas, aves e imagens religiosas.

A lavradora e uma das organizadoras do evento, Ivani Saito Bonfante, conta que são esperados cerca de 2 mil visitantes no evento. “A gente espera receber mais de duas mil pessoas no almoço e leilão deste ano. A ansiedade e a expectativas estão muito grandes, trabalhamos com muito amor para realizar esse evento”, cita.

Convites podem ser adquiridos no evento, por R$ 30. Informações: (17) 991621914 Ivani e (17) 991367396.

Alianças Estratégicas

Para ajudar no custeio e manutenção dessa medicina de alta performance, driblar a crise econômica do país e a redução de recursos e investimentos no SUS, o Hospital de Base (HB) conta ainda com o departamento de Captação de Recursos da Fundação Faculdade Regional de Medicina de Rio Preto (Funfarme), o Alianças Estratégicas. O setor é responsável por firmar parcerias com empresas, instituições privadas, pessoas físicas, parlamentares e políticos das esferas municipal, estadual e federal para obter suporte financeiro para investir em atendimento médico a quem precisa, transformando cada centavo em saúde para a região de Rio Preto.