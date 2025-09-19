Corinthians faz tático e Raniele continua em transição 

Volante titular participa apenas de uma parte do treinamento com os demais jogadores do elenco, mas ainda não está liberado; Hugo volta a trabalhar com bola após ser poupado na quarta.

Aproveitando o calendário espaçado, o Corinthians voltou aos treinamentos na manhã desta quinta-feira no CT Joaquim Grava. Pela primeira vez na semana, o técnico Dorival Júnior trabalhou a parte tática do time, porém ainda sem contar com os volantes Charles e Raniele, que continuam em trabalho de transição.

De acordo com as informações divulgadas pelo clube, a comissão técnica deu um coletivo tático para o elenco. Na atividade, Dorival fez vários testes na formação titular e parou o treinamento em determinados momentos para instruir os jogadores em situações de jogo.

Na parte final do trabalho, os atletas foram divididos em grupos para atividades setorizadas. Isto é, atacantes e meias treinaram fundamentos como finalização e cruzamentos, enquanto os defensores ajustaram o comportamento de posicionamento e a saída de bola.

O volante Raniele ainda não foi completamente integrado ao elenco. O jogador fez uma parte da atividade com o restante do grupo e depois trabalhou a parte física. O também meio-campista Charles vive situação parecida, porém em transição com a equipe de fisioterapia.

Os meias Rodrigo Garro, Bahia e André Carrillo, além do atacante Memphis Depay seguem no departamento médico. Ainda não há previsão de retorno para os lesionados.

A boa notícia ficou por conta do lateral Hugo, que não participou da atividade da última quarta por conta de uma pancada sofrida no início da semana. O jogador, no entanto, foi liberado pela comissão técnica e trabalhou normalmente com o time do Corinthians.

O Timão tem mais duas sessões de treinamento antes de viajar ao Recife para enfrentar o Sport, neste domingo, pela 24ª rodada do Brasileirão. O Alvinegro tem 29 pontos ganhos na Série A e, atualmente, ocupa a nona colocação na tabela.

*Com informações do ge