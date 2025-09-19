Orçamento 2026: Prefeitura realiza audiência pública na terça-feira 

Audiência será às 18h15 na Câmara Municipal com transmissão pelo canal da Prefeitura no Youtube.

Na próxima terça-feira (23.set), a Secretaria Municipal da Fazenda da Prefeitura de Votuporanga fará apresentação da proposta do orçamento da Prefeitura para 2026 em audiência pública, às 18h15, no Plenário da Câmara Municipal de Votuporanga “Dr. Octávio Viscardi”. A apresentação da proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) terá transmissão pelo canal da Prefeitura no Youtube (youtube.com/prefvotuporanga).

A Lei Orçamentária é uma das peças de planejamento que compõem o orçamento do Município, juntamente com o PPA (Plano Plurianual), em intervalos a cada quatro anos, e a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), elaborada anualmente. Importante ressaltar que essas outras duas peças também já foram encaminhadas à Câmara Municipal no mês passado.

Relatórios do 2º Quadrimestre de 2025

Na próxima semana a Prefeitura também realizará outras duas audiências públicas de prestações de contas das áreas das Secretarias Municipais da Fazenda e da Saúde. Na quarta-feira (24), às 9h, a equipe da Secretaria da Fazenda, conduzida por Deosdete Aparecido Vechiato, fará a audiência de Apreciação e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 2º Quadrimestre de 2025. Em seguida, às 9h30, será realizada a segunda audiência para apreciação dos Relatórios da Execução Orçamentária da Saúde, sob condução da secretária Ivonete Félix.

As audiências também serão realizadas no Plenário “Dr. Octávio Viscardi” da Câmara Municipal de Votuporanga, Praça Vereador Viana Filho, Vila América, com transmissão ao vivo pelo canal da Prefeitura de Votuporanga no Youtube (youtube.com/prefvotuporanga).