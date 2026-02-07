Carnês do IPTU 2026 começam a ser distribuídos 

Boletos também estarão disponíveis no site da Prefeitura e no aplicativo Conecta Votuporanga; vencimentos da cota única e das parcelas começam em março.

A Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria da Fazenda, informa que os carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2026 começaram a ser entregues. Os contribuintes também podem acessar os boletos pelo site da Prefeitura, em www.votuporanga.sp.gov.br, e pelo aplicativo Conecta Votuporanga, disponível para Android e iOS.

O IPTU é uma das principais fontes para investimentos em diversas áreas como saúde, assistência social, educação, manutenção e reparos, entre outras, que são revertidas na melhoria na qualidade de vida da população.

O secretário da Fazenda, Deosdete Vechiato, reforçou que a arrecadação responsável permite planejar e executar políticas públicas com mais eficiência: “O IPTU é uma das principais fontes de recursos para viabilizar melhorias concretas no dia a dia da população. Quando o cidadão contribui, ele ajuda a transformar esse valor em serviços, obras e ações que elevam a qualidade de vida de todos”, disse.

Vencimento

Neste ano, os vencimentos da cota única e das parcelas começam em março e podem se estender até dezembro, a depender do valor. As datas variam conforme a localização do imóvel entre os dias 12, 14, 16 e 18 de cada mês.

O pagamento pode ser feito em qualquer agência bancária ou lotérica até o prazo final e, após o vencimento, será necessário solicitar a segunda via do boleto, disponível no aplicativo e no site. Contribuintes que estão com dívidas do IPTU relacionadas à anos anteriores também podem entrar em contato com a Prefeitura pelo WhatsApp (17) 3405-9700 (opção 1).

Mais informações sobre o IPTU podem ser obtidas na Central de Atendimento pelo WhatsApp (17) 3405-9700 (opção 1).