Força Tática prende mulher por tráfico de drogas em Votuporanga 

Já conhecida nos meios policiais, a mulher foi flagrada com porções de crack e maconha na zona norte da cidade.
Uma mulher foi presa por tráfico de drogas no final da tarde desta quinta-feira (5.fev), durante patrulhamento da Força Tática da Polícia Militar, na zona norte de Votuporanga/SP.
De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pela Rua Rio Solimões, quando avistaram um indivíduo já conhecido nos meios policiais por ser usuário de entorpecentes, deixando uma residência apontada como ponto de venda de drogas e optaram pela abordagem.
Em seguida, durante busca pessoal, os PMs encontraram uma pedra de crack embalada e pronta para o consumo.
Já pelo imóvel suspeito, os policiais militares abordaram a moradora, que já havia sido presa por tráfico de drogas no último dia 12 de janeiro, e em buscas localizaram dezenas de pedras de crack, assim como porções de maconha, embaladas e prontas para serem traficadas a dependentes químicos. Além disso, apetrechos utilizados no tráfico de drogas e dinheiro também foram apreendidos.
A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde a mulher foi ouvida e colocada à disposição da Justiça. Já o indivíduo apontado como usuário de drogas foi ouvido e liberado.