Saúde realiza capacitação estratégica para novos laudadores de testes rápidos

Qualificação reuniu 40 profissionais e fortalece a rede de diagnóstico de HIV, sífilis e hepatites no município e região.

Nos dias 7 e 8 de maio, o Parque da Cultura sediou uma importante jornada de qualificação voltada à saúde pública local e regional. O curso de capacitação para novos laudadores de testes rápidos, realizado das 7h30 às 17h, teve como foco central o aprimoramento técnico para o diagnóstico de HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C.

A iniciativa, fruto de uma ação conjunta entre a Secretaria da Saúde, por meio do Serviço de Assistência Especializada (SAE), Vigilância Epidemiológica e o Núcleo de Atenção à Saúde (NAS), órgão que administra as unidades de saúde de Votuporanga sob gestão da Santa Casa e da Prefeitura, visa garantir que os laudos emitidos possuam o mais alto rigor técnico, fortalecendo a segurança do paciente e a agilidade no início de possíveis tratamentos.

Ao todo, 40 profissionais foram capacitados, abrangendo uma rede ampla de atendimento que inclui Unidades Básicas de Saúde (UBS), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o Pronto Atendimento do Pozzobon e a Santa Casa de Votuporanga, além de representantes de cidades da região. A integração desses diversos setores reforça o compromisso da administração com a descentralização e a excelência dos serviços de saúde.

A secretária da Saúde, Ivonete Félix, destacou a importância da iniciativa: “Investir na qualificação contínua das equipes é garantir diagnósticos mais rápidos e seguros, ampliando a capacidade de resposta da rede e fortalecendo o cuidado com a população”, aponta.

Com profissionais mais preparados, a rede pública assegura um acolhimento humanizado e diagnósticos precisos, fundamentais para o controle e monitoramento de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) em toda a comunidade.