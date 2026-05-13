Neoenergia Elektro tem concessão renovada por mais 30 anos e anuncia R$ 8,2 bilhões em investimentos

Renovação antecipada em três anos garantirá aporte de recursos, entre 2026 e 2030, superior em 66% ao investido no ciclo anterior.

A Neoenergia Elektro irá investir, entre 2026 e 2030, mais de R$ 8,2 bilhões nos 228 municípios da sua área de concessão localizados nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Esses recursos marcam o início de um novo ciclo de investimentos atrelado à renovação do contrato de concessão assinado de forma antecipada, válido por mais 30 anos, até 2058.

A formalização da renovação, pelo Ministério de Minas e Energia (MME), ocorreu na última sexta-feira (8) em cerimônia realizada em Brasília/DF, com a presença do Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, do CEO da Neoenergia, Eduardo Capelastegui, e do diretor-presidente da Neoenergia Elektro, Antônio Casanova.

“Recebemos a antecipação da renovação como uma grande responsabilidade. Significa que podemos investir mais rápido, melhorar ainda mais o serviço e garantir que cada cliente, em cada cidade atendida pela Neoenergia Elektro, tenha energia elétrica com mais qualidade”, afirma Antônio Casanova, diretor-presidente da Neoenergia Elektro.

Os R$ 8,2 bilhões serão destinados à expansão da infraestrutura elétrica, para a modernização, digitalização e melhoria da rede, com foco na qualidade do fornecimento, no fortalecimento da resiliência das redes e na eletrificação da economia. Além desses, também serão direcionados recursos ao combate às perdas de energia e à infraestrutura de suporte à operação, como sistemas, frotas e tecnologia da informação.

Investimentos ampliados em 66%

Entre 2026 e 2030, o investimento da Neoenergia Elektro será 66% maior ao investido no ciclo anterior. Os recursos beneficiarão os mais de 3 milhões de clientes (6 milhões de habitantes) da companhia em regiões de São Paulo e do Mato Grosso do Sul, reforçando a confiabilidade do sistema elétrico e ampliando a capacidade da rede para atender à expansão do consumo, à digitalização e às novas demandas energéticas dessas regiões.

Projeto Mais por Ilhabela

Na área de concessão da Neoenergia Elektro, o destaque é para um projeto que representa um novo patamar para a infraestrutura energética de Ilhabela, importante região turística no litoral paulista. Com investimento de R$ 200 milhões, foi iniciada a construção de uma nova Subestação Elétrica, linhas de transmissão subterrânea e subaquática, além de modernização da rede aérea com equipamentos sustentáveis.

Soluções que reduzem impactos visuais e ambientais, respeitando o ecossistema local e a paisagem natural da ilha. A iniciativa impulsionará o desenvolvimento do turismo local nos próximos 30 anos e foi pensada para harmonizar desenvolvimento e conservação, preparando a região para a demanda futura de energia.

Reconhecimentos

A Neoenergia Elektro é uma das empresas mais premiadas do setor elétrico nacional. Somente em 2025, a distribuidora foi reconhecida pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), como a melhor distribuidora de energia do Sudeste e a segunda posição na categoria Nacional. A empresa também foi premiada nas categorias Qualidade da Gestão, Gestão da Inovação e Gestão Operacional, entre empresas com mais de 500 mil consumidores.

Resultados expressivos

A antecipação da renovação reflete os resultados expressivos da Neoenergia Elektro. Somente nos últimos cinco anos, a empresa investiu mais de R$ 3,2 bilhões na sua área de concessão.

Esses investimentos proporcionaram avanços significativos nos indicadores de continuidade do fornecimento. A distribuidora registrou redução de 15% no DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) e recuo de 22% no FEC (Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora).

Desde 2010, a companhia construiu 37 novas Subestações Elétricas e mais de 16 mil quilômetros de rede de distribuição de energia, acompanhando o crescimento da base de clientes, que aumentou 40% no período.

Compromisso com excelência e novas metas de desempenho

Com a renovação, a Neoenergia Elektro passa a cumprir regras mais rigorosas de desempenho, definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). O novo contrato estabelece condições para elevar a qualidade do serviço e aumentar a resiliência das redes, especialmente diante da maior frequência de eventos climáticos severos.

O processo de prorrogação foi aprovado pela ANEEL e pelo MME após avaliação detalhada dos indicadores de qualidade e da saúde econômico-financeira da distribuidora. A Neoenergia Elektro comprovou continuidade e confiabilidade no fornecimento, além de robustez para sustentar os investimentos exigidos anualmente pela concessão.

Neoenergia: empresa que mais investe em infraestrutura

A antecipação das concessões da Neoenergia Coelba (BA), Neoenergia Cosern (RN) e Neoenergia Elektro (SP/MS), por mais 30 anos, marca o início de um novo ciclo de investimentos do Grupo Neoenergia, com aportes de R$ 50 bilhões entre 2026 e 2030, um crescimento de 82% em relação ao ciclo anterior (2021-2025), quando foram investidos R$ 27,5 bilhões.

Nos últimos quatro anos, a Neoenergia foi a empresa que mais investiu no setor de infraestrutura no país entre as empresas privadas, segundo dados da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib). Em 2025, a companhia fez novamente investimentos recordes – R$ 10,1 bilhões no ano, a maior parte em distribuição.