Indicadores de Saúde: Votuporanga fica em 1º no Estado de SP entre cidades com mais de 100 mil habitantes 

Cidade tem se destacado especialmente em cuidados com pré-natal, ampla cobertura vacinal e gestão eficaz de doenças crônicas. Os números analisados são referentes ao segundo quadrimestre de 2024.

Votuporanga acaba de receber mais um reconhecimento que referenda, novamente, a gestão pública. Desta vez, o município se destacou pela eficiência e qualidade dos serviços de saúde oferecidos à comunidade. Segundo dados dos Indicadores de Desempenho da Atenção Básica, divulgados pelo SISAB (Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica), a cidade conquistou nota 9,78, em escala de 0 a 10, como Indicador Sintético Final, que considera outros sete indicadores de saúde. Os números analisados são referentes ao segundo quadrimestre de 2024.

Uma análise mais completa dos dados, feita pela Secretaria da Saúde, apontou que Votuporanga ficou com o melhor desempenho entre as cidades com mais de 100 mil habitantes. A nota conquistada fica acima de municípios de grande porte da região noroeste como São José do Rio Preto (9,56), Catanduva (9,14) e Araçatuba (8,09); e também de outros de destaque no Estado como a Capital Paulista (6,13), Ribeirão Preto (7,58), Campinas (6,17), Indaiatuba (7,86), Bauru (8,41), entre outros.

Entre os sete indicadores considerados estão proporção de gestantes com pelo menos seis consultas pré-natal realizadas; gestantes com realização de exames para sífilis e HIV; gestantes com atendimento odontológico realizado; proporção de mulheres com coleta de citopatológico (Papanicolau); proporção de crianças de um ano de idade vacinadas contra Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B, infecções causadas por Haemophilus Influenzae tipo b e Poliomielite inativada; proporção de pessoas com hipertensão, com consulta e pressão arterial aferida no semestre; e proporção de pessoas com diabetes, com consulta e hemoglobina glicada solicitada no semestre.

Evolução do Indicador Final

Desde 2018, quando os dados do SISAB passaram a ser coletados neste formato, Votuporanga vem avançando a cada quadrimestre, o que demonstra o comprometimento em melhorar cada vez mais os serviços de saúde. Analisando os últimos quatro anos, a cidade pulou da nota 5,63, no primeiro quadrimestre de 2021, passando por 7,88 no mesmo período de 2022, indo para 8,34 em 2023. Em 2024, no primeiro quadrimestre, a nota saltou para 9,74 e chegou a 9,78 neste último período analisado.

“A cidade tem se destacado especialmente em cuidados com pré-natal, ampla cobertura vacinal e gestão eficaz de doenças crônicas, refletindo os esforços conjuntos da administração municipal e dos profissionais de saúde local”, disse a secretária da Saúde, Ivonete Félix.

O prefeito Jorge Seba falou sobre o desafio de manter os serviços com qualidade considerando o crescimento constante de Votuporanga. “Ao alcançar este marco, fica comprovado nosso compromisso contínuo com a saúde pública. Lembrando que quanto maior o município, mais desafiador é para atingir e superar as metas. Continuamos com nossas equipes empenhadas em oferecer, sempre, um serviço de qualidade a toda a população.”

