Santa Casa de Votuporanga alerta sobre tentativas de golpe 

O centro médico ressalta que qualquer abordagem financeira fora dos canais administrativos presenciais do Hospital é fraudulenta.

A Santa Casa de Votuporanga divulgou nesta sexta-feira (6.fev) que foi informada sobre tentativas de fraudes que utilizam o nome do Hospital para extorquir familiares de pacientes.

“O período de internação de um ente querido é um momento de fragilidade e esperança. É dessa vulnerabilidade que pessoas mal-intencionadas tentam se aproveitar, realizando cobranças indevidas com falsas promessas de agilização de procedimentos”, afirma o comunicado.

A Santa Casa reforça que o atendimento realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é totalmente gratuito: “Não cobramos por exames, cirurgias ou medicamentos para pacientes em tratamento pelo SUS. Se alguém ligar pedindo dinheiro para “furar fila” ou realizar um procedimento de urgência, é golpe.”

Como se proteger

Para garantir a sua segurança, a Santa Casa reforça as seguintes diretrizes:

*Não solicitamos dinheiro via telefone: A Instituição nunca pede depósitos, transferências ou PIX através de chamadas telefônicas ou mensagens.

*Dados Protegidos: Jamais forneça dados pessoais ou bancários por telefone.

*Desconfie da Pressão: Golpistas usam o tom de urgência para impedir que você pense com clareza, muitas vezes se passando por médicos. Antes de qualquer atitude, desligue e entre em contato conosco.

Se você receber qualquer contato suspeito, não realize nenhum pagamento e não forneça informações. Confirme a veracidade de qualquer solicitação exclusivamente através do nosso telefone oficial: (17) 3405-9133.