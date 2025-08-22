Capela Santo Antônio, de Votuporanga, será elevada para Quase Paróquia

Decisão atende a um clamor da comunidade e visa melhorar e ampliar os trabalhos pastorais; Dom Moacir preside Missa de ereção no sábado (23), às 18h30.

A Capela Santo Antônio, de Votuporanga, será elevada à condição de Quase Paróquia, com total autonomia, assim como as demais Paróquias da Diocese de Votuporanga. A decisão atende a um clamor da comunidade e visa melhorar e ampliar os trabalhos pastorais. A Missa de ereção da Quase Paróquia Santo Antônio será presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Moacir Aparecido de Freitas, no sábado, dia 23 de agosto, às 18h30.

O decreto de criação foi assinado por Dom Moacir no dia 13 de agosto, data em que também é celebrada a memória da primeira santa brasileira, Santa Dulce dos Pobres. Até então, a capela estava ligada à Região Pastoral Santo Expedito, mas a partir do decreto, a Capela Santo Expedito passa a estar anexada a nova Quase Paróquia, tendo como Administrador Paroquial o Padre Michel Henrique Garcia Candeu.

“Me alegro muito como responsável por esta comunidade, pois durante estes anos não poupamos esforços para seu crescimento, sendo uma comunidade que acolhe e propaga o Evangelho por meio de gestos e atitudes. É preciso considerar que este momento é importante para a comunidade e a Diocese, afinal, todos ganham diante deste fortalecimento. Agora, com empenho, vamos amadurecendo para que mais pessoas possam se encontrar com o Senhor”, destaca o padre.

Dom Moacir ressalta o comprometimento da comunidade para este momento. “A cidade de Votuporanga está em pleno desenvolvimento e a Igreja também caminha avançando para melhor atender a necessidade de nosso povo. A partir disso, a articulação pastoral nos leva para este momento, que deve ser aproveitado e celebrado por toda a comunidade de Santo Antônio. Esta elevação convida a todos para fortalecerem ainda mais os trabalhos de evangelização em prol da concretude do Reino de Deus”.

Uma Quase Paróquia compreende o processo que uma comunidade passa de Capela para Paróquia, sendo o período de transição e melhor articulação das questões administrativas. Já funciona como Paróquia, mas tendo em vista esta etapa de ajustes e organização. Dessa forma, em breve a comunidade deverá ser elevada à Paróquia.

A igreja de Santo Antônio está localizada na Rua Espanha, nº 1570, no bairro Parque das Nações, de Votuporanga. Mais informações podem ser obtidas diretamente no escritório da comunidade que fica no mesmo endereço ou pelo telefone (17) 99642-2627.