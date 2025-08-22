Palmeiras bate meta com vaga na Libertadores e chega a quase R$ 45 milhões em premiação 

Verdão projetava em seu orçamento chegar às quartas de final da competição continental e atingiu o feito após eliminar o Universitario, do Peru.

O Palmeiras atingiu sua meta orçamentária ao garantir a classificação para as quartas de final da Conmebol Libertadores. Ao todo, a competição já rendeu quase R$ 45 milhões aos cofres do clube com premiações.

Com a classificação para as quartas de final, o Verdão receberá mais 1,7 milhão de dólares (R$ 9,2 milhões na cotação atual) da Conmebol.

O time alviverde atingiu o feito após empatar com o Universitario, do Peru, no jogo dessa quinta-feira, no Allianz Parque, depois de ter vencido na ida por 4 a 0.

A campanha invicta na fase de grupos já havia garantido 6,23 milhões de dólares (R$ 35,45 milhões na cotação da época). O Palmeiras conseguiu seis vitórias em seis jogos possíveis.

A equipe de Abel Ferreira agora vai enfrentar o River Plate, da Argentina, na próxima fase. Como foi o primeiro colocado geral, a decisão da vaga na semifinal será no Allianz Parque.

Se conseguir mais uma classificação, o Palmeiras vai embolsar US$ 2,3 milhões (R$ 12,5 milhões). O clube fechou o primeiro semestre com um superávit de R$ 58,9 milhões.

Veja as premiações da Libertadores 2025:

Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 17 milhões na cotação da época) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões)

Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,2 milhões)

Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 12,5 milhões)

Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 38,2 milhões)

Campeão: US$ 24 milhões (R$ 131,2 milhões)

*Com informações do ge