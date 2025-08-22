Segundona: Tanabi inicia luta pelo título contra o ECUS 

O primeiro duelo ocorre neste sábado (23), às 15h, em Suzano/SP, com transmissão ao vivo pelo canal do Paulistão no YouTube. A finalíssima ocorre no dia 30, às 15h, em Tanabi/SP.

A temporada de sucesso do Tanabi SAF terá seu ápice nos próximos dias. Já com o acesso garantido à Série A4 de 2026, a equipe do interior paulista vai a campo para a primeira partida da final do Campeonato Paulista Sub-23 – Segunda Divisão. O confronto será contra o ECUS-Suzano, neste sábado (23.ago), às 15h, em Suzano/SP. A decisão da competição, que coroará o campeão de 2025, será em duas partidas e terá transmissão ao vivo pelo canal do Paulistão no YouTube.

Ambos os finalistas chegam com o moral elevado após campanhas impecáveis. O Tanabi, dono da melhor campanha geral do torneio, garantiu seu lugar na final após uma vitória dramática sobre o Independente de Limeira na semifinal. Já o ECUS, que se consolidou como a segunda melhor equipe do campeonato, superou o Mauá para conquistar seu acesso e a vaga na decisão.

Por ter a melhor campanha, o Tanabi terá a vantagem de jogar a segunda partida diante de sua torcida e conquistará o título em caso de igualdade no placar agregado após o segundo jogo.

O técnico Davi Zaqueo não esconde a ambição de levantar o troféu para coroar a campanha histórica: “Depois de comemorarmos muito o acesso, temos que coroar com o título! O acesso é muito importante para o clube, mas o título é histórico e marca a carreira do atleta para sempre, e é isso que estou tentando mostrar para eles”, afirmou o treinador.

Zaqueo ressalta que a mentalidade da equipe não mudará para a final. “Acredito que é o que estamos fazendo desde a primeira rodada: competindo em todas as fases do jogo, buscando o gol sempre”, disse, demonstrando a confiança na postura ofensiva do time.

O treinador também fez um convite especial à torcida, que já se prepara para a grande decisão em casa: “Nosso torcedor voltou a ter orgulho do time da cidade. Temos um jogo muito difícil em Suzano, mas esperamos ter um bom resultado para buscar o título na nossa casa e fazermos uma festa com eles no Albertão.”

O jogo da volta, a finalíssima, ocorre no próximo sábado (30), às 15h, no Estádio Municipal Prefeito Alberto Victolo, o “Albertão”, em Tanabi/SP.